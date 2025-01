Addio a Drazen Dalipagic, leggenda del basket. In Italia segnò 70 punti in una partita

Roma, 25 gennaio 2024 - Nato a Monstar nel 1951, si è spento quest'oggi a Belgrado il mito del basket jugoslavo ed europeo Drazen Dalipagic. Considerato uno tra i marcatori più forti di tutti i tempi, soprannominato Praja, nel 1981-82, nell'allora campionato jugoslavo, stabilì l'impressionante media di 42,9 punti a partita. Con la maglia della sua nazionale (Jugoslavia) ha vinto tutto quello che c'era da vincere: le Olimpiadi di Mosca nel 1980 (battendo proprio l'Italia in finale), tre europei (1973, 1975, 1977) ed il Mondiale del 1978 giocato nelle Filippine (venendo eletto Mvp del torneo). Per quanto riguarda le squadre di club, dopo aver indossato per una decina d'anni la canotta del Partizan Belgrado (vincendo due campionati e due coppe Korac), si trasferisce per un anno alla Reyer Venezia, per poi passare l'anno seguente al Real Madrid. Nella capitale spagnola rimarrà solamente una stagione per poi fare ritorno nel Belpaese, prima a Udine e poi di nuovo alla Reyer dove rimarrà per ben tre anni.

In laguna Dalipagic scriverà pagine di storia del nostro campionato (quando il campionato italiano era il più forte d'Europa), il 27 gennaio del 1987 segnerà 70 punti alla Virtus Bologna grazie ad una prestazione spettacolare condita da 19 su 19 ai tiri liberi, 18 su 23 da due e 5 su 9 da tre.

Sandro Gamba, l'allora coach delle Vu Nere, a fine partita quel giorno dirà: "Avrebbe potuto far canestro anche calciando la palla con i piedi". Grazie alla sua facilità nel trovare la via del canestro, Dalipagic ha vinto innumerevoli premi individuali, tra questi l'ambitissimo premio Mr Europa nel 1977 e nel 1978 (andare a vedere l'albo d'oro per capire quali fantastici campioni ne fanno parte) e per tre volte il premio come miglior giocatore europeo. Negli ultimi anni della sua carriera Dalipagiic ha vestito la maglia della Glaxo Verona, per poi chiudere definitivamente a casa sua, a Belgrado, indossando la maglia biancorossa della Stella Rossa.