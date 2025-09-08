È un Euroaddio: anche Pozzecco dice basta

Italia 77 - Slovenia 84

ITALIA: Gallinari 10, Melli 8, Fontecchio 22, Thompson, Ricci, Spagnolo 2, Procida ne, Niang 12, Spissu 6, Diouf 8, Akele ne, Pajola 9. All. Pozzecco.

SLOVENIA: Krampelj 4, Padjen ne, Nikolic 7, Prerelic 11, Muric 6, Radovic 2, Jurkovic ne, Hrovat 5, Scuka, Omic 7, Stergar ne, Dondic 42. All. Sekulic.

Arbitri: Kallio, Anaya, Kozlovskis

Note: Parziali: 11-29; 40-50; 56-72. Tiri da due: Italia 14/25; Slovenia 15/28. Tiri da tre: 11/30; 12/36. Tiri liberi: 16/23; 18/22. Rimbalzi: 32; 40.

Si ferma agli ottavi l’avventura dell’Italia in questi campionati europei con Gianmarco Pozzecco che al termine della gara ha comunicato il suo addio alla Nazionale. La sua esperienza come ct era iniziata nel giugno del 2022 e se da un lato è vero che i risultati non sono mai andati oltre alle aspettative, dall’altro bisogna dire che attorno alla nazionale si era creato un clima positivo e che prima o poi un traguardo importante sarebbe stato raggiunto. Si stava costruendo qualcosa di positivo e il suo successore, uno dei nomi più spendibili è quello di Peppe Poeta, non dovrà ripartire da zero. "E’ una mia scelta - ha dichiarato a fine partita – e adesso sono triste non per me, ma per i miei giocatori. Li vedo soffrire per questa sconfitta e non c’è persona che li ami più di me". Grazie a Luka Doncic la Slovenia trova il modo di aprire la difesa azzurra e per la formazione del Poz son dolori anche perché in attacco i suoi ragazzi non hanno il talento necessario per affrontare una partita imbastita sul tiro al bersaglio. Con l’orgoglio si è cercato di colmare questo gap e a 1’40" dalla fine Simone Fontecchio era riuscito a inchiodare il punteggio sul 77-78 dopo che si era all’inizio del secondo quarto di era sprofondati sul -19 (12-32), ma la stanchezza non ha consentito di chiudere una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. In mezzo ci sta anche un po’ di distanza psicologica da parte della terna arbitrale perché è più facile fischiare qualcosa a due novizi come Momo Diouf e Saliou Niang che a un Doncic che segna una media di 30 punti in Nba e che ieri ne ha infilati 42.

Questa sconfitta pone fine a una serie di sogni. Quello che sarebbe stato il più bello da realizzare riguarda la possibilità di appiccicare una medaglia alla canotta di Achille Polonara che in questi Europei è stata indossata da Marco Spissu come segno di una amicizia solidissima, vista la battaglia contro la leucemia che il lungo anconetano sta combattendo. Il secondo è legato a Danilo Gallinari. A 37 anni probabilmente questa è la sua ultima esperienza in azzurro e chiuderla in modo vincente sarebbe stato un giusto tributo alla sua classe. Purtroppo il suo sostanzioso contributo è venuto fuori in modo concreto solo dal terzo periodo in poi della gara di ieri e non è un caso che da lì in poi la Slovenia sia andata in difficoltà.