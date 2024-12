Elachem Vigevano sfida Sebastiani Rieti: incognite e cambiamenti in Serie A2

"Affronteremo una partita con molte incognite". Coach Lorenzo Pansa cerca di mantenere la calma in vista della sfida di questa sera alle 21 al PalaSojourner, dove la sua Elachem Vigevano affronterà la Sebastiani Rieti. Una gara resa ancora più imprevedibile dall’annuncio, giovedì, dell’uscita dal contratto di Jazz Johnson, probabilmente il miglior straniero della Serie A2, e dall’ingaggio dell’ex-Varese Jordan Harris. Un cambiamento che ha in parte vanificato il lavoro di preparazione del tecnico ducale, regolarmente in panchina dopo che la società ha commutato la sua squalifica con un’ammenda. La sanzione era stata inflitta per il diverbio a fine partita con Attilio Caja, coach della Fortitudo Bologna, che ha ricevuto lo stesso provvedimento.

“Rieti è la squadra più profonda del campionato – analizza Pansa – è allenata benissimo e, come noi, arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con grande voglia di riscatto”.

L’Elachem, intanto, attende di capire se potrà contare su Gabe Stefanini, capocannoniere del campionato, infortunatosi domenica. “Gabe si è aggregato al gruppo solo giovedì – spiega il coach – e valuteremo nell’imminenza della partita se e quanto impiegarlo”.

Non mancano le novità anche in casa Vigevano: all’inizio della settimana, la squadra ha rescisso con Mihajlo Jerkovic, il mezzo lungo serbo, che si è già accasato a Ruvo di Puglia in Serie B. Intanto, per i ducali si preannuncia un tour de force: mercoledì sarà il momento di recuperare la sfida con la capolista Rimini, mentre domenica affronteranno Brindisi, in netta ripresa dopo un avvio di stagione complicato.