Elachem Vigevano vince gara-3 contro Libertas Livorno: decisiva gara-4 playout

"Abbiamo vinto questa partita, ma adesso l’unica cosa da fare è stare zitti. E vincere anche gara-4". È telegrafico coach Lorenzo Pansa, alla sirena di gara-3 dei playout che la sua Elachem Vigevano ha vinto contro la Libertas Livorno. Ora la serie è 2-1 per i labronici che oggi pomeriggio alle 18, ancora in terra lomellina, avranno il secondo match-ball. L’eventuale gara-5, in calendario mercoledì, si giocherà in campo neutro dopo la squalifica del palaMacchia. Venerdì sera, davanti a 2.600 spettatori, i ducali hanno giocato la partita di nervi, volontà e durezza che tutti si aspettavano. Quattro partite in una settimana sono un’enormità: tattica e brillantezza fisica passano in secondo piano. Dopo tre quarti in equilibrio (del resto le prime due sfide hanno richiesto complessivamente tre overtime) i gialloblù hanno strappato con le triple di Taflaj, Peroni e quella del capitano Pippo Rossi che ha spostato l’inerzia verso i ducali. Per i livornesi il solito Banks e un buon Filloy, mentre è mancato Allinei che era stato un fattore nelle prime due partite. Adesso conterà speculare su tutto: sul controllo del ritmo e del punteggio, ad esempio. Quando sono stati bassi ha sempre vinto Vigevano, in caso contrario a prevalere è stata Livorno. E i ducali sono determinati, davanti ad un palasport di nuovo sold out, a giocarsi tutti per provare a centrare una permanenza in A2 che sarebbe un miracolo.

Umberto Zanichelli