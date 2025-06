Entusiasta il messaggio di Massimo Stronati: "Giocheremo al Palatriccoli il sabato sera». Ufficiale, Pallacanestro Jesi in B interregionale: "Una realtà da consolidare nel territorio»

Finalmente torna la pallacanestro a Jesi, come i vecchi tempi! Il tono dei commenti sui social alla notizia che la Pallacanestro Jesi ha ricevuto da parte della Fip la comunicazione di ‘buon fine’ dell’operazione di fusione e della conseguente iscrizione al campionato di serie B Interregionale. "Il primo tassello posto nell’esecuzione del progetto ‘di Jesi per Jesi’ citando le parole del vice presidente Massimo Stronati - così la nota della neonata società – quello di portare la prima squadra in un torneo di rilievo come la serie B è solo uno dei tre obbiettivi principali: il primo, quello del Settore giovanile è gia stato presentato ed instradato con l’accordo di collaborazione e cogestione con una realtà forte e radicata come l’Unione Basket 2010. Proprio in questi giorni si è aperta la campagna di reclutamento di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con numeri già importanti in termini di adesioni. L’ultimo traguardo probabilmente il più importante del progetto PJ, quello dell’inclusività, sarà oggetto di novità in arrivo a brevissimo termine. Sicura di intercettare il gradimento di Jesi e della Vallesina – conclude la nota – la Pallacanestro Jesi va avanti col lavoro ponendo le condizioni migliori per creare una base solida affinché questa nuova realtà si consolidi nel territorio e sia duratura negli anni a venire". Tifoseria in attesa di imminenti novità legate a tecnico e squadra (sarebbe già stata individuata la nuova guida tecnica, sicura la conferma di Ciccio Rossetti col ruolo di assistente), questo il messaggio di Massimo Stronati. "Finalmente l’ufficialità, ora è il momento delle scelte, siamo pronti! Giocheremo al PalaTriccoli il sabato sera, auspico il roster con la presenza di giocatori jesini".

Gianni Angelucci