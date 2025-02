Esplode la rabbia della tifoseria. Fischi e cori contro Ron Rowan : "Vattene e libera questa società»

Una sconfitta, quella con Scafati, che per Pistoia apre lo spettro della retrocessione. Certo ancora non è c’è niente di deciso, nel senso che la matematica non condanna i biancorossi, ma è innegabile che riuscire a conquistare la salvezza vorrebbe dire compire un’impresa, oltre a contare sui risultati degli avversari. Una sconfitta che ha scatenato la contestazione dei tifosi: a dire il vero dalla curva Pistoia i cori contro il presidente Ron Rowan e il direttore generale Ettore Saracca non sono una novità, ma a fine partita la rabbia dei supporter nei confronti della proprietà è letteralmente esplosa. Tant’è che non sono mancati i momenti di tensione.

A fine partita in sala stampa, per una conferenza delicatissima, si presenta l’inedito trio composto da coach Gasper Okorn, il direttore sportivo Marco Sambugaro e il responsabile relazioni esterne Dario Baldassarri. "Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti – ha esordito Okorn – la svolta della partita è arrivata con l’infortunio di Christon, uscito lui abbiamo smarrito la lucidità in regia. E’ stata un’altra partita anche perché Forrest non è il classico play. I giocatori non meritavano questo, siamo stati puniti per tutto ciò che è successo prima. Cosa accadrà ora? La matematica non ci condanna per cui lotteremo fino alla fine".

Poi a prendere la parola è Dario Baldassarri e lo fa senza nascondersi e senza usare frasi fatte o di circostanza. "La situazione è molto seria – afferma Baldassarri – siamo molto arrabbiati e posso dire che il risultato non rispecchia ciò che la squadra ha dato in campo. Chiediamo scusa ai tifosi e lavoreremo fino a quando la matematica non ci condannerà. Grazie alla squadra, a Della Rosa, Saccaggi e Benetti che sono l’anima di questo gruppo. Grazie al coach che ha fatto di tutto per aiutare la squadra e grazie a Sambugaro per il lavoro che sta facendo. Speriamo che la pausa aiuti a sistemare le cose per dare un futuro dignitoso alla società che ha una storia da onorare e questo indipendentemente da ciò che accadrà a fine campionato".

Poche parole ma come sempre incisive quelle del diesse Marco Sambugaro che ha voluto sottolineare quanto la pattuglia degli italiani tanto bistrattata ha dimostrato ancora una volta di poter stare in questa categoria. "Ci proveremo fino alla fine – dice –: questo è il momento di pensare alla squadra, poi ci sarà il tempo per i processi. Ci tengo a dire una cosa ed è che sono orgoglioso che gli italiani hanno dimostrato di valere la categoria". Purtroppo questa volta non è bastato.

Maurizio Innocenti