Estra Pistoia, la ricetta di capitan Della Rosa: "Concretezza e trasparenza per ripartire"

Ripartire, una parola che in quest’ultimo periodo risuona come una mantra. Tutti sono concordi, ca va sans dire, nel dire che Pistoia deve ripartire. Ripartire da chi? In che modo? Con quali obiettivi? "Sono sempre stato per uno spogliatoio unito e coeso – afferma il capitano biancorosso Gianluca Della Rosa – e così dovrà essere la nuova società. E’ il momento che proprietà, soci, sponsor e dirigenti rimasti si siedano intorno ad un tavolo per pianificare il futuro senza tanti proclami ma con fatti concreti. Ce lo meritiamo noi come squadra e se lo merita la piazza. E’ inutile dire che faremo una squadra forte per tornare subito in serie A, serve un progetto serio con basi solide. Tutti gli attori in scena devono dirsi le cose come stanno e tirare fuori un progetto che guardi al futuro". Futuro che al momento sembra molto incerto sia a livello societario sia, a maggior ragione, per quanto riguarda i giocatori. "La mia priorità, ormai lo sapete, è guardare cosa succede a Pistoia – prosegue Della Rosa –: è sempre la mia prima opzione. Certo, l’addio di Sambugaro e le incertezze che ci sono mi fanno pensare. Il presidente David vorrebbe ripartire da noi italiani – rivela – ma dopo un’annata come abbiamo passato servono certezze".

Parole sante quelle del capitano sia perché senza un progetto vero è impossibile costruire qualcosa che duri nel tempo e che possa portare a dei risultati. Anche perché la serie A2 è un campionato di altissimo livello dove ci sono piazze storiche e società che hanno budget importanti. Per porsi come obiettivo quello di puntare a tornare nella massima serie bisogna innanzitutto costruire delle basi solide per poter stare al piano di sotto e un domani anche a quello di sopra, altrimenti diventa tutto inutile. "La serie A2 è un campionato tosto – afferma Della Rosa – dove il livello è molto alto. Udine è riuscita a salire dopo diversi anni che provava, avendo a disposizione un budget molto importante. Come dicevo non servono proclami e ambizioni immediate: meglio dire cosa bisogna fare nel medio periodo per ritornare in serie A e poterci rimanere".

Per ripartire e portare avanti i progetti servono gli uomini giusti. Andranno trovati, velocemente. "Anche a Pistoia ci sarebbero le persone giuste per ripartire – è il pensiero del capitano – dipende dalle scelte che verranno fatte. Al momento non sappiamo niente per cui tutto può succedere". I nomi che circolano, rimanendo nell’ambito nostrano, sono quelli di Tommaso Della Rosa, Andrea Tronconi e Dario Baldassarri. "Premesso che sono tutti miei pensieri personali, ci possono stare tutti – conclude il capitano –. Tommaso, non perché sia mio fratello anzi, non ci facciamo mai complimenti a vicenda, è pronto per guidare una squadra da capo allenatore. Tronconi ha maturato esperienza e potrebbe fare un salto a livello dirigenziale. Baldassarri è un altro su cui poter contare perché nell’ultimo anno c’è sempre stato accanto, non ci ha mai lasciato soli".

Maurizio Innocenti