Estra, tutti i soci in città. E sul campo ecco Allen

Arrivare a fine stagione dopodiché si tireranno le somme. È questo l’obiettivo del nuovo corso societario del Pistoia Basket: la prima mossa è stata quella di far decadere il Cda, per scrivere la parola fine all’era Rowan che ancora era all’interno del consiglio. Il sollevamento dall’incarico del direttore generale Ettore Saracca è stato il secondo passo, per dare un primo colpo di spugna sul passato anche a livello dirigenziale. A giorni verrà eletto un nuovo Cda dopo che si sarà tenuta l’assemblea dei soci, che tra ieri e oggi sono tutti arrivati in città: Mark Czachowski, Greg McDonald e soprattutto Richard Perna hanno raggiunto Joseph David e Steven Raso. Saranno tutti presenti al PalaCarrara domenica in occasione della gara interna contro Trieste. Una sfida decisamente importante per il prosieguo della stagione biancorossa perché l’Estra scenderà in campo conoscendo già il risultato di due sfide che la riguardano da vicino quella tra Varese e Scafati e Cremona contro Treviso. Pistoia si presenta in una situazione complicata dal momento che capitan Della Rosa continua a svolgere un lavoro differenziato a causa di un problema alla schiena che lo ha tenuto fuori anche nella sfida contro Tortona e di Kemp che durante l’allenamento di ieri si è fermato a causa di un guaio fisico che sarà valutato dallo staff medico.

A questo punto l’arrivo di Kadeem Allen diventa prezioso come l’oro: il nuovo Usa si è presentato in una buona condizione fisica, nonostante un anno di stop a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Allen dovrà sfruttare al massimo questi giorni insieme ai nuovi compagni per entrare dentro i meccanismi della squadra e per imparare a conoscere gli schemi voluti da coach Okorn. Il tempo non gioca a suo favore ma visto la situazione e soprattutto l’attuale classifica bisogna necessariamente fare buon viso a cattiva sorte e aggrapparsi a qualsiasi appiglio per continuare a mantenere viva la fiammella di speranza della salvezza.

Maurizio Innocenti