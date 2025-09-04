Eurobasket 2025, ecco le qualificate dei gironi A e B. Il programma di oggi

Milano, 4 settembre 2025 – Si conclude oggi la fase a gironi di Eurobasket 2025. Nella giornata di ieri ecco i verdetti per quanto concerne i raggruppamenti A e B. Nel primo, il successo per 95-90 ai danni della Serbia ha permesso alla Turchia, trascinata da Sengun (28 punti, 13 rimbalzi, 8 assist e autore di una giocata decisiva anche in difesa) e Larkin (23 punti e 9 assist), di terminare al primo posto proprio davanti a Jokic (22 punti e 9 rimbalzi) e compagni. Prima storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta per il Portogallo, che ha chiuso in quarta posizione dietro la Lettonia (vittoriosa per 109-75 ai danni della Repubblica Ceca) grazie all'affermazione per 68-65 nello scontro diretto con l'Estonia. Nel girone B, la Germania domina anche l'ultimo incontro con la Finlandia, ko 91-61 (23 punti e 7 rimbalzi per Franz Wagner, e finisce da imbattuta. La Lituania manda al tappeto per 74-71 la Svezia e si piazza al secondo posto, davanti alla Finlandia. Infine, a ottenere il pass per gli ottavi da quarta classificata è la Svezia, che deve ringraziare la Gran Bretagna. Wheatle e soci tornano al successo in una fase finale di Eurobasket, a distanza di 12 anni dall'ultima affermazione, avendo la meglio del Montenegro per 89-83. Oggi i responsi dai gironi C e D.

I risultati di mercoledì 3 settembre

Montenegro-Gran Bretagna 83-89

Estonia-Portogallo 65-68

Lituania-Svezia 74-71

Repubblica Ceca-Lettonia 75-109

Finlandia-Germania 61-91

Turchia-Serbia 95-90

Il programma di giovedì 4 settembre

Bosnia ed Erzegovina-Georgia (Limassol, ore 14) Francia-Islanda (Katowice, ore 14) Israele-Slovenia (Katowice, ore 17) Italia-Cipro (Limassol, ore 17:15) Spagna-Grecia (Limassol, ore 20:30) Polonia-Belgio (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche

Girone A: Turchia 10; Serbia 8; Lettonia 6; Portogallo 4; Estonia 2; Repubblica Ceca 0

Girone B: Germania 10; Lituania 8; Finlandia 6; Svezia, Montenegro, Gran Bretagna 2

Girone C: Grecia, Italia 6; Spagna, Bosnia ed Erzegovina 4; Georgia 2; Cipro 0

Girone D: Francia, Polonia, Israele 6; Slovenia 4; Belgio 2; Islanda 0

