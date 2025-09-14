Eurobasket 2025, stasera la finale Turchia-Germania: orari e dove vederla

Riga (Lettonia), 14 settembre 2025 – Dopo 19 gare il momento della verità è arrivato: questa sera alle ore 20 italiane (match in diretta su Rai Sport e su Sky Sport) Turchia e Germania si affronteranno in un’inedita finale che mette in palio la medaglia d’Oro agli Europei di basket in corso a Riga, in Lettonia. Da una parte la formazione turca guidata da Ergin Ataman, che – dopo aver già disputato e perso la finale europea nel 2001 (contro la Yugoslavia) – sogna il primo alloro continentale della sua storia e si presenta ai blocchi di partenza della sfida da imbattuta perché, dopo aver chiuso il girone a cinque vittorie e aver sconfitto Svezia e Polonia agli ottavi e ai quarti, la Turchia ha letteralmente annichilito con un perentorio 94-68 anche la Grecia in una semifinale a senso unico. Sognare insomma non costa nulla, ma coach Ataman, dall’alto della sua esperienza vincente, ha cercato di tenere i suoi con i piedi per terra alla vigilia: “Abbiamo ottenuto una grandissima vittoria contro la Grecia ma non è abbastanza. Adesso siamo pronti. L’unico obiettivo è riposare, ricaricare le batterie e preparare al meglio questa gara”. Arriva alla finale da imbattuta anche la Germania che scende in campo anche per per la storia e per completare l’accoppiata Mondiale-Europeo. I teutonici, campioni del Mondo in carica e miglior attacco sin qui della manifestazione con oltre 81 punti segnati a partita, hanno infatti chiuso in vetta il girone B con cinque successi e poi hanno eliminato in serie Portogallo, Slovenia e infine la Finlandia, già sconfitta nel girone. Contro i finnici è stata decisiva la prestazione di un Dennis Schroder da 26 punti conditi con 12 assist. Proprio l’esterno in forza ai Sacramento Kings potrebbe essere, assieme a Franz Wagner e Daniel Theis, uno dei punti di forza della Germania, che farà leva sulla compattezza di squadra per scardinare la difesa della Turchia, sin qui molto efficace: “È un onore fare parte di questo gruppo – ha spiegato coach Alan Ibrahimagic, che guiderà ancora i tedeschi al posto di coach Mumbru che resterà assistente –. Siamo compatti e fiduciosi. È una grande responsabilità il fatto di presentarsi alla gara dopo aver già vinto la medaglia d’Oro al Mondiale e il Bronzo agli Europei 2022. Dobbiamo cercare di goderci il momento e giocare il nostro miglior basket. Poi vedremo che succederà”. La gara sarà preceduta dalla finale per il Bronzo tra Grecia e Finlandia, che si giocherà alle ore 16 con diretta su Sky Sport e DAZN. Orari e dove vedere Turchia-Germania: la finale per la medaglia d’Oro di Eurobasket 2025, che vedrà fronteggiarsi Turchia e Germania, sarà visibile domenica 14 settembre n chiaro su Rai Sport (canale 58) via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOW. Orari e dove vedere Grecia-Finlandia: la gara Grecia-Finlandia, che mette in palio la medaglia di Bronzo di Eurobasket 2025, sarà invece visibile a partire dalle 16 di oggi, domenica 14 settembre, su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.