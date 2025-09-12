Eurobasket 2025, la Germania non fa sconti: Finlandia battuta in semifinale

Riga, 12 settembre 2025 – La Germania è la prima finalista agli Europei 2025 in corso a Riga, in Lettonia. Nella prima semifinale andata in scena in territorio lettone i tedeschi superano per 98-86 la sorpresa Finlandia e raggiungono così per la quinta volta nella propria storia l’atto finale della manifestazione continentale. Sesta vittoria consecutiva per i campioni del mondo in carica trascinati dai 26 punti di Dennis Schroder conditi da ben dodici assist. Buoni i numeri di squadra collezionati nell’arco dei quaranta minuti: 45% da due punti ed il 40% dalla lunga distanza. Dall’altra parte non arriva l’impresa per il roster guidato in panchina da Lassi Tuovi che si ferma nel penultimo atto della kermesse dopo aver superato corazzate quali Serbia e Georgia. Sfuma così il sogno di accedere alla finalissima per i finlandesi cui non bastano i 21 di Olivier Nkamhoua cui aggiunge nove rimbalzi catturati.

Decisiva la reazione tedesca tra prima e seconda frazione che travolge i finlandesi

Markannen e compagni partono col piede giusto provando ad impensiere gli avversari. Miro Little e Jacob Grandison alimentano l’entusiasmo dei propri supporters regalando il 14-5 sul tabellone dopo cinque giri di lancette. Sarà una breve ma felice illusione perché la Germania riesce a prendere le misure affidandosi all’asse Schroder – Theis che riducono lo svantaggio nell’arco di due minuti, riaprendo di fatto il confronto. Sale in cattedra anche Franz Wagner, un altro protagonista del pomeriggio coi suoi ventidue punti, che insieme a Theimann regalano il sorpasso in favore della propria squadra. Qui è già da considerarsi il momento decisivo dell’incontro con gli uomini di coach Mumbru che prendono il largo, dando vita ad un parziale di 12-1 chiuso da Oscar Da Silva che non lascia scampo alla Finlandia, incapace di pareggiare i conti nei minuti successivi. Quest’ultima tenta una reazione, seppur minima, con Nkamhoua prima e con Markannen che riducono a cinque lunghezze il divario al suono della prima sirena. La doppia cifra di vantaggio per i teutonici arriverà con particolare celerità ed in campo il ritmo è a totale appannaggio per una sola squadra. Al rientro dagli spogliatoi sarà la stella dei Jazz, ossia il solito Markannen, a tenere accesa una chance di rimonta per la Finlandia che si riporta sotto la doppia cifra (61-52 al 21’). Bonga ed ancora Schroder replicano immediatamente riportando la propria nazionale sul + 18 a metà della terza frazione (72-54 al 25’). Mai dare per spacciata la stessa Finlandia che tenta l’ultimo assalto con Valtonen e Maxhuni: il tabellone registra il 77-71 prima dell’ultimo minibreak. Nonostante gli eccellenti numeri fatti registrare in attacco durante la manifestazione ossia i novanta punti di media iscritti a referto, la rimonta non verrà completata: Teis e Wagner mettono la parola fine all’incontro e ipotecando la finalissima che la vedrà sfidare domenica la vincente tra Grecia e Turchia, seconda semifinale di giornata.