Europei basket 2025: quando iniziano, gironi e calendario. E l’Italia?

Milano, 24 agosto 2025 - Sono ormai alle porte gli Europei di basket, edizione 2025. La manifestazione è in programma dal 27 agosto al 14 settembre. La fase a gironi si svolgerà in quattro città, ossia Tampere, Limassol, Katowice e Riga, con quest'ultima che accoglierà anche la fase a eliminazione diretta. Al via 24 nazionali divise in quattro raggruppamenti. Le prime quattro classificate di ognuno dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale.

I gironi

Gruppo A (Riga)

Portogallo

Estonia

Lettonia

Türkiye

Serbia

Repubblica Ceca

Gruppo B (Tampere)

Germania

Finlandia

Gran Bretagna

Lituania

Svezia

Montenegro

Gruppo C (Limassol)

Cipro Italia

Georgia

Spagna

Grecia

Bosnia ed Erzegovina

Gruppo D (Katowice)ì

Islanda

Francia

Slovenia

Polonia

Belgio

Israele

Il calendario

Mercoledì 27 agosto

Gran Bretagna vs Lituania (Tampere, ore 12:30)

Cechia vs Portogallo (Riga, ore 13:45)

Montenegro vs Germania (Tampere, ore 15:30)

Lettonia vs Türkiye (Riga, ore 17:00)

Svezia vs Finlandia (Tampere, ore 19:30)

Serbia vs Estonia (Riga, ore 20:15)

Giovedì 28 agosto

Georgia vs Spagna (Limassol, ore 14:00)

Israele vs Islanda (Katowice, ore 14:00)

Belgio vs Francia (Katowice, ore 17:00)

Bosnia ed Erzegovina vs Cipro (Limassol, ore 17:15)

Grecia vs Italia (Limassol, ore 20:30)

Slovenia vs Polonia (Katowice, ore 20:30)

Venerdì 29 agosto

Germania vs Svezia (Tampere, ore 12:30)

Türkiye vs Cechia (Riga, ore 13:45)

Lituania vs Montenegro (Tampere, ore 15:30)

Estonia vs Lettonia (Riga, ore 17:00)

Finlandia vs Gran Bretagna (Tampere, ore 19:30)

Portogallo vs Serbia (Riga, ore 20:15)

Sabato 30 agosto

Lituania vs Germania (Tampere, ore 12:30)

Cechia vs Estonia (Riga, ore 13:45)

Italia vs Georgia (Limassol, ore 14:00)

Islanda vs Belgio (Katowice, ore 14:00)

Gran Bretagna vs Svezia (Tampere, ore 15:30)

Lettonia vs Serbia (Riga, ore 17:00)

Francia vs Slovenia (Katowice, ore 17:00)

Cipro vs Grecia (Limassol, ore 17:15)

Montenegro vs Finlandia (Tampere, ore 19:30)

Türkiye vs Portogallo (Riga, ore 20:15)

Spagna vs Bosnia ed Erzegovina (Limassol, ore 20:30)

Polonia vs Israele (Katowice, ore 20:30)

Domenica 31 agosto

Georgia vs Grecia (Limassol, ore 14:00)

Slovenia vs Belgio (Katowice, ore 14:00)

Israele vs Francia (Katowice, ore 17:00)

Spagna vs Cipro (Limassol, ore 17:15)

Bosnia ed Erzegovina vs Italia (Limassol, ore 20:30)

Polonia vs Islanda (Katowice, ore 20:30)

Lunedì 1 settembre

Svezia vs Montenegro (Tampere, ore 12:30)

Estonia vs Türkiye (Riga, ore 13:45)

Germania vs Gran Bretagna (Tampere, ore 15:30)

Portogallo vs Lettonia (Riga, ore 17:00)

Finlandia vs Lituania (Tampere, ore 19:30)

Serbia vs Cechia (Riga, ore 20:15)

Martedì 2 settembre

Grecia vs Bosnia ed Erzegovina (Limassol, ore 14:00)

Belgio vs Israele (Katowice, ore 14:00)

Islanda vs Slovenia (Katowice, ore 17:00)

Cipro vs Georgia (Limassol, ore 17:15)

Italia vs Spagna (Limassol, ore 20:30)

Francia vs Polonia (Katowice, ore 20:30)

Mercoledì 3 settembre

Montenegro vs Gran Bretagna (Tampere, ore 12:30)

Estonia vs Portogallo (Riga, ore 13:45)

Lituania vs Svezia (Tampere, ore 15:30)

Cechia vs Lettonia (Riga, ore 17:00)

Finlandia vs Germania (Tampere, ore 19:30)

Türkiye vs Serbia (Riga, ore 20:15)

Giovedì 4 settembre

Bosnia ed Erzegovina vs Georgia (Limassol, ore 14:00)

Francia vs Islanda (Katowice, ore 14:00)

Israele vs Slovenia (Katowice, ore 17:00)

Italia vs Cipro (Limassol, ore 17:15)

Spagna vs Grecia (Limassol, ore 20:30)

Polonia vs Belgio (Katowice, ore 20:30)

Sabato 6 settembre

2ª gruppo B vs 3ª gruppo A (Riga, ore TBD)

1ª gruppo A vs 4ª gruppo B (Riga, ore TBD)

1ª gruppo B vs 4ª gruppo A (Riga, ore TBD)

2ª gruppo A vs 3ª gruppo B (Riga, ore TBD)

Domenica 7 settembre

1ª gruppo C vs 4ª gruppo D (Riga, ore TBD)

2ª gruppo D vs 3ª gruppo C (Riga, ore TBD)

2ª gruppo C vs 3ª gruppo D (Riga, ore TBD)

1ª gruppo D vs 4ª gruppo C (Riga, ore TBD)

Martedì 9 settembre

QF1: B2/A3 vs C1/D4 (Riga, ore TBD)

QF2: A1/B4 vs D2/C3 (Riga, ore TBD)

Mercoledì 10 settembre

QF3: B1/A4 vs C2/D3 (Riga, ore TBD)

QF4: A2/B3 vs D1/C4 (Riga, ore TBD)

Venerdì 12 settembre

vincente QF1 vs vincente QF2 (Riga, ore TBD)

Vincente QF3 vs vincente QF4 (Riga, ore TBD)

Domenica 14 settembre

Finale per il terzo posto (Riga, ore TBD)

Finale (Riga, ore TBD)

Le favorite

La candidata numero uno per il titolo è la Serbia di Nikola Jokic, bronzo alle scorse Olimpiadi e d'argento ai Mondiali. Impressionante per profondità e qualità il roster a disposizione del commissario tecnico Svetislav Pesic. Dietro ecco la Germania, campione del Mondo in carica, che punta ad arrivare fino in fondo, trascinata in particolare da Franz Wagner e Dennis Schroder. In lizza per le medaglie ci sono anche Francia, seconda agli ultimi Giochi Olimpici, ma priva di Rudy Gobert e Victor Wembanyama, e la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Senza scordarsi della Slovenia di Luka Doncic, della Lituania e della Spagna, campione in carica. E l'Italia? Sognare non costa niente, ma immaginarsi gli Azzurri sul podio appare al quanto difficile. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco si candida al ruolo di possibile sorpresa. Un po' come la Lettonia di Luca Banchi e la Turchia.