Eurobasket 2025, Israele sorprende la Francia. Storico Doncic

Milano, 1 settembre 20225 – A Katowice va in scena la più grande sorpresa di questo Eurobasket 2025. La Francia cade contro Israele, che si impone 82-69 grazie a un ultimo quarto da 27-13 di parziale e a un Avdija da 23 punti e 8 rimbalzi. Nel solito girone, il D, la Slovenia finalmente si sblocca, avendo la meglio del Belgio per 86-69. Il protagonista, manco a dirlo, è Doncic, che segna 26 punti, cattura 10 rimbalzi e offre ai compagni 11 assist. La stella dei Los Angeles Lakers entra nella storia, diventando il quarto giocatore dal 1995 a firmare una tripla doppia in un'edizione degli Europei. La Polonia batte l'Islanda 84-75 con un parziale negli ultimi tre minuti di 14-2 e stacca il biglietto per gli ottavi di finale. Loyd ancora super: per il naturalizzato sono 26 i punti al 40'. Passando al girone C, la Grecia - con un Giannis Antetokounmpo da 27 punti e 8 rimbalzi - domina la Georgia, ko per 94-53, e la Spagna demolisce i padroni di casa di Cipro per 91-47. Dopo questa terza vittoria, gli ellenici sono già sicuri di partecipare alla fase a eliminazione diretta in programma a Riga.

I risultati di domenica 31 agosto

Georgia-Grecia 53-94

Slovenia-Belgio 86-69

Israele-Francia 82-69

Spagna-Cipro 91-47

Bosnia ed Erzegovina-Italia 79-96

Polonia-Islanda 84-75

Il programma di lunedì 1 settembre

Svezia-Montenegro (Tampere, ore 12:30)

Estonia-Turchia (Riga, ore 13:45)

Germania-Gran Bretagna (Tampere, ore 15:30)

Portogallo-Lettonia (Riga, ore 17)

Finlandia-Lituania (Tampere, ore 19:30)

Serbia-Repubblica Ceca (Riga, ore 20:15)