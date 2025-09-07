Eurobasket 2025, la Finlandia fa l'impresa contro la Serbia. I risultati degli ottavi

Riga (Lettonia), 7 settembre 2025 – A Riga si è ufficialmente alzato il sipario sulla fase finale di Eurobasket 2025 con le prime quattro gare degli ottavi di finale, in cui non sono mancate le sorprese: entra tra le prime otto la Germania campione del Mondo che ha sconfitto il Portogallo 85-58: a dispetto dello scarto finale, però, la formazione portoghese è riuscita per oltre tre quarti a tenere aperti i giochi entrando nei 10’ finali sotto di una sola lunghezza. Nel quarto quarto è quindi emersa la maggior profondità e il maggior talento dei teutonici che, dopo aver iniziato con un 1/24 da tre, hanno aggiustato la mira e nel finale ha piazzato un tramortente e decisivo parziale 33-10 in soli dieci minuti. A trascinare al successo la formazione guidata da coach ci hanno pensato Dennis Schroder (16 punti), l’ex Milano Maodo Lo (12 punti), Franz Wagner (16 punti) e Isaac Bonga (15 punti e 7 rimbalzi). Al Portogallo non sono invece bastati i 18 punti di Neemias Quarta.

La principale sorpresa di giornata l’ha invece regalata la Finlandia che, dopo aver già sconfitto la Francia nel girone, ha compiuto un’altra vera e propria impresa eliminando la Serbia con un 92-86. Impresa su cui ci sono le firme indelebili del lungo degli Utah Jazz Lauri Markkanen – che, nonostante un 1/9 da tre, ha chiuso con un ragguardevole bottino personale di 29 punti conditi con 8 rimbalzi – e di Elias Valtonen, i quali nel finale si sono caricati l’attacco della formazione finlandese sulle loro spalle e hanno mandato a bersaglio i canestri che hanno spento le speranze della Serbia, a cui – al termine di una gara dall’andamento simile a quello delle montagne russe visti i tanti sorpassi e controsorpassi – non sono bastati i 33 punti di Nikola Jokic e i 20 di Nikola Jovic.

Nella sfida baltica tra la Lituania e la Lettonia, invece, a imporsi è stata invece la selezione lituana che ha escluso dai giochi la squadra di coach Luca Banchi sconfiggendola 88-79. Il 28-18 messo a segno dai lituani nel corso dei primi 10’ di gioco ha indirizzato sin da subito la gara costringendo la Lettonia a un inseguimento continuo che si è rivelato vano nonostante la prestazione monumentale di Kristaps Porzingis, che ha chiuso con un bottino personale di 34 punti conditi con 19 rimbalzi. Sul fronte lituano brillano Arnad Velicka (autore di 21 punti impreziositi da 11 assist), Azuolas Tubelis e Deividas Sirvydis (18 punti a testa).

Infine, è arrivato anche il successo della Turchia che ha superato 85-79 la Svezia. La selezione svedese, che ha chiuso con cinque giocatori in doppia cifra (miglior realizzatore Ludvig Hakanson con 16 punti, seguito dai 15 a testa di Pelle Larrsson e dell’ex Virtus Bologna Victor Gaddefors, ha giocato un primo tempo di grandissima personalità e qualità chiudendolo con cinque punti di vantaggio, ma poi ha incassato un 26-13 che ha girato l’inerzia del match in favore dei turchi, sospinti dai 24 punti e 16 rimbalzi messi a referto da Alperin Sengun.