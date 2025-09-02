Eurobasket 2025, l'Italia batte anche la Spagna: decisivi i liberi di Spissu

Limassol (Cipro), 2 settembre 2025 - L'Italia fa tris a Eurobasket 2025. Gli Azzurri battono anche la Spagna per 67-63, aggiudicandosi così il terzo successo consecutivo dopo quelli ai danni di Georgia e Bosnia ed Erzegovina. Dopo essere partita malissimo (0-13), la selezione di Gianmarco Pozzecco risale la china, trascinata da Diouf (14 punti e 8 rimbalzi), Niang (doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi) e Ricci (11 punti). Nel finale in volata sono decisivi i liberi di Spissu. Alle Furie Rosse non bastano le prove di Aldama (19 punti e 10 rimbalzi) e De Larrea (15 punti e 7 rimbalzi). Melli e soci, già qualificati agli ottavi di finale, scopriranno la loro posizione finale nel girone C dopo l'ultimo impegno di questa prima fase, ossia quello di giovedì contro i padroni di casa di Cipro.

La cronaca

Primo quarto - Inizio da incubo per l'Italia. Nei primi cinque minuti, gli Azzurri collezionano uno 0/10 al tiro e due palle perse. La Spagna vola via sul 10-0 grazie alle triple di De Larrea, costringendo il ct Pozzecco a chiamare timeout. Il minuto di sospensione non cambia la musica e Brizuela infila la bomba del +13. A 2'27'' dal termine del quarto ci pensa finalmente Niang a sbloccare i suoi con quattro punti consecutivi. Thompson allunga il break dei nostri portacolori, fissando il risultato sul 6-13. Gli iberici tornano a +10 con un altro canestro pesante di Brizuela, ma l'ultima parola del periodo è di Niang, che appoggia il tap-in del 10-18 del 10'.

Secondo quarto - Ricci inaugura la seconda frazione segnando da 3, poi Niang corre di nuovo in contropiede e schiaccia il -3. Puerto ridà fiato ai suoi con due triple, ma la replica di Thompson e di Fontecchio è immediata (21-24 al 13'). Diouf pareggia il risultato con quattro punti di fila, prima del mini-parziale spagnolo di 6-0 (25-31 al 17'). Le Furie Rosse tornano pure a +7 approfittando delle difficoltà offensive di Melli e compagni, ma Spagnolo accorcia le distanze con una bomba. A mandare in archivio il quarto è l'invenzione di Aldama e così all'intervallo il tabellone luminoso recita 30-36.

Terzo quarto - In avvio di ripresa Ricci è caldo, ma le Furie Rosse restano davanti. Pessime notizie in chiave falli per l'Italia, dato che capitan Melli è già a quota quattro penalità con ancora 16'12'' da giocare. Entrambe le squadre tirano con percentuali decisamente basse dal campo, anche se la fluidità offensiva degli iberici è migliore rispetto a quella degli avversari. In uno dei tanti momenti difficili in attacco per gli Azzurri, è Diouf a caricarsi i compagni sulle spalle con sette punti consecutivi (44-45 al 27'). Scocca anche l'ora di Procida, al debutto all'Europeo. Il 19 azzurro, appena entrato, insacca la bomba del pareggio a quota 47, poi Niang firma il sorpasso sul 49-47 del 30'.

Quarto quarto - La tripla del giovanissimo Saint-Supery riporta davanti le Furie Rosse, ma dall'altra parte Diouf è un fattore (52-50). Spissu e Thompson spingono l'Italia a +5, prima del gioco da tre punti di Aldama. La truppa di coach Scariolo è in partita più che mai, anche se a quattro minuti dalla fine i punti di Ricci e Fontecchio restituiscono agli Azzurri il +5 sul 62-57. Aldama fa 5-0 di parziale e a 1'54'' dall'ultima sirena siamo di nuovo in parità. De Larrea con un libero restituisce il vantaggio alla Spagna. L'ultimo minuto ovviamente è vietato ai deboli di cuore. Spissu subisce fallo, non trema dalla lunetta e scrive 64-63. Willy Hernangomez fallisce il tiro del contro sorpasso e sul rimbalzo gli iberici commettono fallo antisportivo. Spissu manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione, mentre Ricci ne realizza solo uno, ma basta per regalare alla Nazionale di Pozzecco il terzo successo consecutivo.

Il tabellino

Italia-Spagna 67-63

Italia: Gallinari 2, Melli, Fontecchio 8, Thompson 7, Ricci 11, Spagnolo 3, Procida 3, Niang 10, Spissu 7, Diouf 14, Akele ne, Pajola 2. All. Pozzecco.

Spagna: Aldama 19, Brizuela 7, Saint-Supery 7, J. Hernangomez, W. Hernangomez 1, De Larrea 15, Lopez-Arostegui 7, Parra 1, Pradilla 2, Puerto 9, Sima ne, Yusta 2. All. Scariolo.

Parziali: 10-18, 30-36, 49-47.