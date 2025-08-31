Eurobasket 2025, un Fontecchio da 39 punti trascina l'Italia alla seconda vittoria. Bosnia al tappeto

Limassol (Cipro), 31 agosto 2025 – L'Italia vince la seconda partita nel girone C di Eurobasket 2025 e adesso la strada verso gli ottavi di finale si fa decisamente meno tortuosa. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) gli Azzurri festeggiano il successo per 96-79 contro la Bosnia ed Erzegovina. A prendersi la scena è uno stellare Simone Fontecchio, autore di addirittura 39 punti (13/20 dal campo, con anche 8 rimbalzi). Decisive anche le prestazioni di Thompson e Spissu, che combinano per 28 punti. Da segnalare l'espulsione per doppio fallo tecnico del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco in apertura di ripresa. Martedì Melli e compagni torneranno sul parquet contro la Spagna, che oggi ha annichilito i padroni di casa di Cipro, ko 91-47.

La cronaca

Primo quarto - Inizio in salita per gli Azzurri, visto che gli avversari cominciano con un parziale di 6-0. E' Fontecchio a sbloccare i suoi, che nonostante le ottime difese continuano a incassare punti. Al 5' il risultato è 12-9 per la Bosnia dopo due canestri consecutivi di Nurkic e la tripla di un Fontecchio piuttosto incisivo. L'ex Utah Jazz infila anche la seconda bomba personale (già 10 punti dopo nemmeno sei minuti) e la selezione del ct Pozzecco opera il sorpasso con un break di 8-0 (12-14). Fontecchio è semplicemente immarcabile per la difesa rivale e il parziale arriva fino a 10-0, prima del gioco da tre punti di Atic. Da oltre l'arco dei 6,75 l'Italia tira bene: a bersaglio pure Pajola. L'affondata di Melli consegna ai suoi il massimo vantaggio sul +6 (15-21), mentre al 10' siamo 21-22.

Secondo quarto - Roberson insacca la tripla del pareggio e il match prosegue sui binari dell'equilibrio. Almeno fino ai nove punti di fila del solito Fontecchio, che spinge gli Azzurri al nuovo massimo vantaggio (28-36 a 5'18'' dalla fine del periodo e 19 punti per il numero 13 italiano). La Bosnia non ci sta e replica in un batter d'occhio con un parziale di 8-0 che vale il nuovo pari a quota 36. Sono poi i punti di Thompson, Niang e Fontecchio a consentire alla nostra Nazionale di concludere avanti il primo tempo, che va in archivio sul 40-44.

Terzo quarto - In apertura di ripresa viene espulso Pozzecco per somma di falli tecnici. Nel frattempo la Bosnia recupera lo svantaggio e mette anche il naso avanti con la bomba di Alibegovic (49-46 a 7'34'' dal termine della frazione). Nel momento di difficoltà è Fontecchio a caricarsi la squadra sulle spalle con cinque punti consecutivi. Alibegovic e Ricci si rispondono da 3 punti, poi Melli e Spissu fanno di nuovo +4 azzurro. Fontecchio allunga il parziale fino a 9-0, fissando il risultato sul 54-60. Pesantissimo gioco da quattro punti di Spissu, poi Melli regala ai compagni per la prima volta nel match la doppia cifra di margine (56-66 al 28'). La Bosnia piazza un 5-0, annullato dalle triple di Thompson e Spissu. Al 30' il tabellone luminoso recita 61-72.

Quarto quarto - Thompson, Fontecchio e Diouf aprono il periodo con un break di 7-2 (64-79 al 32'). La truppa di coach Bekir prova a non mollare, Spissu manda a bersaglio un'altra bomba, poi Nurkic e Gegic scrivono addirittura -5 (77-82) al 35'. A togliere le castagne dal fuoco è Thompson con un gioco da tre punti, che unito ai due liberi di Fontecchio valgono il +10 italiano a 3' dalla fine. Serve l'ultimo sforzo a Melli e compagni: Pajola ie Fontecchio insaccano le triple del +17, mandando i titoli di coda sulla gara.

Il tabellino

Bosnia ed Erzegovina - Italia 79-96

Bosnia ed Erzegovina: Alibegovic 12, Atic, Nurkic 21, Halilovic ne, Gegic 9, Penava, Lazic 5, Vrabac 4, Arslanagic ne, Kamenjas 5, Hrelja ne, Roberson 13. All. Bekir.

Italia: Gallinari 1, Melli 6, Fontecchio 39, Thompson 14, Ricci, Spagnolo, Procida ne, Niang, Spissu 14, Diouf 8, Akele, Pajola 6. All. Pozzecco.

Parziali: 21-22, 40-44, 61-72.