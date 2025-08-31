Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Eurobasket 2025, un Fontecchio da 39 punti trascina l'Italia alla seconda vittoria. Bosnia al tappeto

Eurobasket 2025, un Fontecchio da 39 punti trascina l'Italia alla seconda vittoria. Bosnia al tappeto

Bosnia ed Erzegovina ko 96-79. Decisivi anche Thompson e Spissu. Martedì Azzurri in campo contro la Spagna

di FRANCESCO BOCCHINI
31 agosto 2025
Simone Fontecchio autore di 39 punti contro la Bosnia

Simone Fontecchio autore di 39 punti contro la Bosnia

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Limassol (Cipro), 31 agosto 2025 – L'Italia vince la seconda partita nel girone C di Eurobasket 2025 e adesso la strada verso gli ottavi di finale si fa decisamente meno tortuosa. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) gli Azzurri festeggiano il successo per 96-79 contro la Bosnia ed Erzegovina. A prendersi la scena è uno stellare Simone Fontecchio, autore di addirittura 39 punti (13/20 dal campo, con anche 8 rimbalzi). Decisive anche le prestazioni di Thompson e Spissu, che combinano per 28 punti. Da segnalare l'espulsione per doppio fallo tecnico del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco in apertura di ripresa. Martedì Melli e compagni torneranno sul parquet contro la Spagna, che oggi ha annichilito i padroni di casa di Cipro, ko 91-47. 

La cronaca

Primo quarto - Inizio in salita per gli Azzurri, visto che gli avversari cominciano con un parziale di 6-0. E' Fontecchio a sbloccare i suoi, che nonostante le ottime difese continuano a incassare punti. Al 5' il risultato è 12-9 per la Bosnia dopo due canestri consecutivi di Nurkic e la tripla di un Fontecchio piuttosto incisivo. L'ex Utah Jazz infila anche la seconda bomba personale (già 10 punti dopo nemmeno sei minuti) e la selezione del ct Pozzecco opera il sorpasso con un break di 8-0 (12-14). Fontecchio è semplicemente immarcabile per la difesa rivale e il parziale arriva fino a 10-0, prima del gioco da tre punti di Atic. Da oltre l'arco dei 6,75 l'Italia tira bene: a bersaglio pure Pajola. L'affondata di Melli consegna ai suoi il massimo vantaggio sul +6 (15-21), mentre al 10' siamo 21-22. 

Secondo quarto - Roberson insacca la tripla del pareggio e il match prosegue sui binari dell'equilibrio. Almeno fino ai nove punti di fila del solito Fontecchio, che spinge gli Azzurri al nuovo massimo vantaggio (28-36 a 5'18'' dalla fine del periodo e 19 punti per il numero 13 italiano). La Bosnia non ci sta e replica in un batter d'occhio con un parziale di 8-0 che vale il nuovo pari a quota 36. Sono poi i punti di Thompson, Niang e Fontecchio a consentire alla nostra Nazionale di concludere avanti il primo tempo, che va in archivio sul 40-44. 

Terzo quarto - In apertura di ripresa viene espulso Pozzecco per somma di falli tecnici. Nel frattempo la Bosnia recupera lo svantaggio e mette anche il naso avanti con la bomba di Alibegovic (49-46 a 7'34'' dal termine della frazione). Nel momento di difficoltà è Fontecchio a caricarsi la squadra sulle spalle con cinque punti consecutivi. Alibegovic e Ricci si rispondono da 3 punti, poi Melli e Spissu fanno di nuovo +4 azzurro. Fontecchio allunga il parziale fino a 9-0, fissando il risultato sul 54-60. Pesantissimo gioco da quattro punti di Spissu, poi Melli regala ai compagni per la prima volta nel match la doppia cifra di margine (56-66 al 28'). La Bosnia piazza un 5-0, annullato dalle triple di Thompson e Spissu. Al 30' il tabellone luminoso recita 61-72. 

Quarto quarto - Thompson, Fontecchio e Diouf aprono il periodo con un break di 7-2 (64-79 al 32'). La truppa di coach Bekir prova a non mollare, Spissu manda a bersaglio un'altra bomba, poi Nurkic e Gegic scrivono addirittura -5 (77-82) al 35'. A togliere le castagne dal fuoco è Thompson con un gioco da tre punti, che unito ai due liberi di Fontecchio valgono il +10 italiano a 3' dalla fine. Serve l'ultimo sforzo a Melli e compagni: Pajola ie Fontecchio insaccano le triple del +17, mandando i titoli di coda sulla gara. 

Il tabellino

Bosnia ed Erzegovina - Italia 79-96

Bosnia ed Erzegovina: Alibegovic 12, Atic, Nurkic 21, Halilovic ne, Gegic 9, Penava, Lazic 5, Vrabac 4, Arslanagic ne, Kamenjas 5, Hrelja ne, Roberson 13. All. Bekir. 

Italia: Gallinari 1, Melli 6, Fontecchio 39, Thompson 14, Ricci, Spagnolo, Procida ne, Niang, Spissu 14, Diouf 8, Akele, Pajola 6. All. Pozzecco. 

Parziali: 21-22, 40-44, 61-72. 

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su