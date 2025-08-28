Eurobasket 2025, stasera l'esordio dell'Italia contro la Grecia: orari e dove vederla

Limassol (Cipro), 28 agosto 2025 – L’attesa è finita: questa sera alle ore 20.30 (diretta su Rai 2, DAZN e Sky Sport Basket) italiane comincerà l’Europeo dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che sfiderà la Grecia (41 vittorie e 27 sconfitte per gli azzurru nei 68 precedenti con gli ellenici) di Giannis Antetokounmpo nel primo incontro del Girone C, in cui sono inserite anche Spagna, Bosnia ed Erzegovina e Georgia (le prime quattro classificate accedono agli ottavi di finale). Un avvio dal coefficiente di difficoltà per gli azzurri che hanno affrontato la Grecia e perso di misura soltanto pochi giorni fa al Torneo dell’Akropolis di Atene. In quell’occasione, però, mancavano sul fronte ellenico tre pezzi da novanta come la stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas e l’ex Olimpia Milano Dinos Mitoglou e su quello azzurro Danilo Gallinari. Questa sera, invece, non ci sarà tra i 12 azzurri Riccardo Rossato, ultimo taglio operato dal CT Pozzecco che ha parlato alla vigilia della gara e ringraziato l’esterno veneziano e rivolto un pensiero a Stefano Tonut e Achille Polonara: Il Il primo pensiero è per Achille Polonara e Stefano Tonut, che per motivi diversi purtroppo non sono con noi ma che da tanti anni fanno parte di questo gruppo ed è come se fossero qui a Limassol insieme a noi. Un enorme ringraziamento va poi rivolto a Riccardo Rossato, ragazzo e giocatore speciale che si è allenato con professionalità e grande impegno fin dal primo giorno dandoci una grossa mano e sapendo che non avrebbe partecipato all’Europeo se non in casi eccezionali. Abbiamo dovuto cambiare alcune cose in corsa perché Thompson e Gallinari si sono uniti al gruppo solo pochi giorni fa, mentre Akele e Ricci hanno dovuto fare i conti con piccoli problemi ad Atene e sono rientrati in gruppo solo da poco. Siamo un cantiere aperto, e l’ho detto più volte ma faccio molto affidamento sui miei giocatori. Questa squadra ha un nucleo storico a cui sono stati aggiunti ragazzi giovani che comunque negli ultimi anni hanno fatto parte di questa famiglia. Acquistiamo magggiore in freschezza e atletismo ma perdiamo un po’ a livello di esperienza. Abbiamo un unico obiettivo che è quello di giocare di squadra. L’impatto con l’Europeo sarà duro perché la Grecia è una squadra estremamente competitiva su tutti i fronti, ma ho la certezza che i nostri veterani sapranno aiutare i giovani anche in questa occasione. Fermare un fenomeno come Giannis? Impossibile, ma la Grecia non è solo Antetokounmpo. Faremo del nostro meglio come sempre”.

“Girone affascinante ma complesso”

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di capitan Nicolò Melli: “Siamo felici di esserci e cercheremo come sempre di giocare il miglior basket possibile, all’interno di un girone sì affascinante ma anche estremamente complesso. Tutti possono vincere o perdere contro tutti. Dovremo cercare di pensare a una partita alla volta, dando sempre il massimo e provando a chiudere il raggruppamento nella miglior posizione possibile. La Grecia? Come ha detto il CT Pozzecco non è solo Antetokounmpo e quella contro di loro sarà una gara molto diversa da quella giocata ad Atene. Sanno bene come si fa a vincere e sono la favorita nel nostro girone perché hanno un squadra atletica e profonda”.

Info sulla gara

Orari e dove vedere in TV la gara: la partita Italia-Grecia, valida come primo incontro degli azzurri nel Girone C ad Eurobasket 2025, sarà trasmessa quest’oggi, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 20.30 italiane su RAI Due, DAZN, Sky Sport Basket e in streaming su DAZN, Rai Play Now e Courtside 1891 FIBA.