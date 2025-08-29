Eurobasket 2025, Italia-Georgia: precedenti, orario e dove vedere la sfida

Limassol (Cipro), 29 agosto 2025 - Non è un dentro fuori, ma quasi. Dopo la sconfitta, ampiamente preventivabile, con la Grecia al debutto agli Europei 2025, l'Italbasket è chiamata necessariamente a battere la Georgia per non vedere complicato ulteriormente il suo cammino verso gli ottavi di finale. A maggior ragione dopo la vittoria a sorpresa di Shengelia e compagni ai danni della Spagna. Per sperare di conquistare la prima vittoria nella manifestazione, gli Azzurri dovranno ritrovare il miglior Simone Fontecchio. All'esordio, la guardia dei Miami Heat ha ampiamente deluso, segnando appena 4 punti con 1/11 dal campo (e 1/2 ai liberi). Ma in generale è stata l'intera squadra a non convincere in attacco, dove sono stati realizzati solamente 66 punti, tirando complessivamente con il 35%. Da salvare sicuramente le prestazioni di Nicolò Melli, autore di 15 punti (conditi da 7 rimbalzi), e di Saliou Niang, che ha chiuso con 11 punti. Luci e ombre per Matteo Spagnolo, che ha realizzato 10 punti, mentre ha faticato al tiro Danilo Gallinari (8 punti con 1/6 dal campo, ma 5/5 dalla lunetta). Decisamente sotto la sufficienza le prove di Marco Spissu e Darius Thompson. Zero minuti in campo invece per Gabriele Procida: vedremo se contro la Georgia scatterà la sua ora.

Verso la Georgia

"Contro la Grecia abbiamo disputato abbiamo disputato una partita solida. Non era facile ma siamo rimasti concentrati fino alla fine tenendo testa a una squadra molto fisica - ha sottolineato il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco - Il nostro obiettivo è garantirci di giocare con questa solidità anche le altre partite. Contro la Georgia non sarà semplice ma in questo Europeo, e soprattutto in questo girone, nessuna partita lo è”. Sulla stessa falsariga il commento di Gallinari. "Concordo con Poz, partita molto solida. Abbiamo messo forse più energia nel primo tempo che nel secondo ed è quello che dovremo migliorare da qui in poi. Ora pensiamo alla Georgia. Squadra con ottimi giocatori - ha detto il classe '88 - ma se mettiamo in campo la stessa energia per 40 minuti possiamo vincere contro chiunque”

I precedenti

Le due nazionali si sono affrontate 13 volte fino a questo momento, di cui l'ultima nel giugno nel 2023, quando i nostri portacolori hanno prevalso 78-69 in un'amichevole disputata a Trieste. La Georgia non è mai riuscita a sconfiggere l'Italia. Agli Europei, gli Azzurri hanno collezionato un successo: risale al 2017, con la selezione allora allenata da Ettore Messina a imporsi per 71-69 grazie ai 15 punti di Marco Belinelli e ai 14 di Gigi Datome, attuale Capo Delegazione della Nazionale. L'affermazione più larga dell'Italia è datata 6 giugno 2005, in amichevole a Bormio, con la Georgia travolta per 112-48.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Georgia, valida per la seconda giornata del girone C, si disputa alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) domani, sabato 30 agosto, con palla a due fissata alle 14 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Due e Sky Sport Basket (canale 205), e sarà visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now e Rai Play.

La classifica del girone C

Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia 2; Italia, Spagna, Cipro 0