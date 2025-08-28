Eurobasket 2025, falsa partenza Italia: la Grecia di Antetokounmpo vince 75-66

Limassol (Cipro), 28 agosto 2025 - Comincia con una sconfitta il percorso dell'Italia a Eurobasket 2025. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro), gli Azzurri vengono sconfitti dalla Grecia, grande favoriti per concludere al primo posto il girone C. Gli ellenici, presi per mano dalla star Nba Giannis Antetokounmpo (31 punti), si impongono con il risultato di 75-66. La selezione allenata da Gianmarco Pozzecco paga soprattutto i parziali del primo e del terzo periodo, oltre alla serata complicatissima di Fontecchio, autore di appena 4 punti. La nostra Nazionale tornerà in campo sabato contro la Georgia (palla a due alle 14, ora italiana) per un match già di di fondamentale importanza.

La cronaca

Primo quarto - Pozzecco parte con Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli e Diouf in quintetto. L'inizio di gara è estremamente equilibrato. Gli errori non mancano fra gli Azzurri, ma la Grecia non riesce ad allungare. Il merito è di Melli, che firma i primi 7 punti dei suoi. Al 6' Pajola infila anche la bomba del pareggio a quota 10. Fontecchio fa fatica a entrare in partita nel primo periodo, mentre dall'altra parte Giannis Antetokounmpo comincia ad accendersi grazie al suo strapotere fisico e atletico. La bomba di Papanikolau regala agli ellenici il massimo vantaggio sul +7 (19-12) a un minuto dal termine della frazione d'apertura. Anche Tolioupoulos va a bersaglio dall'arco dei 6,75 e così il tabellone luminoso recita 22-12 al 10'.

Secondo quarto - I ragazzi di coach Pozzecco scivolano anche -12, prima della tripla di Gallinari. La manovra offensiva dei nostri portacolori non è fluida, ma comunque i canestri pesanti di Ricci e Pajola fanno -7. Gli Azzurri lottano nonostante un Giannis Antetokounmpo già in doppia cifra per punti realizzati: Niang appoggia i punti che valgono il 32-26. Il problema maggiore per l'Italia, almeno nella metà campo d'attacco, sono le difficoltà al tiro di Fontecchio, ancora a secco di punti. Eppure gli Azzurri sono lì, ad appena due possessi di distanza dagli avversari all'intervallo lungo, quando il risultato dice 36-32 per la Grecia.

Terzo quarto - Pronti via e Diouf riavvicina i suoi a -2, poi il break di 5-0 ellenico. Giannis Antetokounmpo a tratti è immarcabile, mentre Fontecchio continua a collezionare un errore dietro l'altro. Anche un fallo tecnico per il numero 13. La Grecia, senza strafare, ma approfittando del momento di nervosismo azzurro, ritorna in doppia cifra di vantaggio, spingendosi a +11 (52-41 al 27'). Dorsey si inventa pure il canestro del +12, mentre al 30' siamo 56-45.

Quarto quarto - Tolioupoulos e Mitroglou mandano ulteriormente in fuga gli ellenici, a +14 a 7'37'' dalla conclusone. Niang riaccende le speranze nostrane con la tripla del -10, a cui tuttavia fa seguito la risposta immediata di Larentzakis. Spagnolo e il solito Niang non intendono mollare e a cinque minuti dalla fine l'Italia si riporta a -9. Fontecchio finalmente si sblocca e il suo bersaglio dai 6,75 riavvicina gli Azzurri a -6 (66-60) a 3'55'' dalla sirena conclusiva. Ma sull'altro fronte Giannis e Thanasis Antetokounmpo piazzano un paio di canestri che indirizzano il match in maniera quasi decisiva. Quasi, perché la fiammata di Spagnolo impedisce alla Grecia di festeggiare in anticipo (71-66). La parola fine sulle speranze dei ragazzi di coach Pozzecco le mette ancora Giannis Antetokounmpo.

Il tabellino

Grecia - Italia 75-66

Grecia: Dorsey 2, Sloukas 9, Katsivelis, Toliopoulos 8, Larentzakis 3, Papanikolaou 3, Kalaitzakis, Giannis Antetokounmpo 31, Thanasis Antetokounmpo 6, Kostas Antetokounmpo, Samodurov ne, Mitoglou 9. All. Spanoulis.

Italia: Gallinari 8, Melli 15, Fontecchio 4, Thompson 3, Ricci 5, Spagnolo 10, Procida ne, Niang 11, Spissu, Diouf 4, Akele ne, Pajola 6. All. Pozzecco.

Parziali: 22-12, 36-32, 56-45.