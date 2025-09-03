Eurobasket 2025, la Bosnia compie l'impresa contro la Grecia. La Francia batte la Polonia

Milano, 2 settembre 2025 - Non solo Italia-Spagna: quella odierna è stata una giornata contraddistinta dalle gare tirate a Eurobasket 2025. A cominciare dal clamoroso successo per 80-77 della Bosnia ed Erzegovina ai danni della Grecia, priva di Giannis Antetokounmpo. Nurkic firma una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, mentre Robinson e Atic contribuiscono all'impresa rispettivamente con 18 e 15 punti. Adesso gli ellenici dovranno battere la Spagna nell'ultima partita della fase a gironi per assicurarsi la vetta del raggruppamento C. Fossero invece le Furie Rosse ad avere la meglio, allora l'Italia, con un'affermazione sui padroni di casa di Cipro, agguanterebbe il primo posto. Cipro che è stata sconfitta dalla Georgia per 93-61, con Shengelia e compagnia che si giocheranno il pass per gli ottavi di finale nello scontro diretto con la Bosnia. Venendo al girone D, la Francia si impone ai danni della Polonia, alla quale infligge il primo stop di questo Europeo. A trascinare i transalpini alla vittoria per 83-76 è un fantastico Yabusele da 36 punti. Successi anche per la Slovenia contro l'Islanda (87-79 con Doncic a quota 26 punti) e Israele contro il Belgio (92-89).

I risultati di martedì 2 settembre

Il programma di mercoledì 3 settembre

Montenegro-Gran Bretagna (Tampere, ore 12:30) Estonia-Portogallo (Riga, ore 13:45) Lituania-Svezia (Tampere, ore 15:30) Repubblica Ceca-Lettonia (Riga, ore 17) Finlandia-Germania (Tampere, ore 19:30) Turchia-Serbia (Riga, ore 20:15)

Le classifiche

Girone A: Turchia, Serbia 8; Lettonia 4; Estonia, Portogallo 2; Repubblica Ceca 0

Girone B: Germania 8; Lituania, Finlandia 6; Montenegro, Svezia 2; Gran Bretagna 0

Girone C: Grecia, Italia 6; Spagna, Bosnia ed Erzegovina 4; Georgia 2; Cipro 0

Girone D: Francia, Polonia, Israele 6; Slovenia 4; Belgio 2; Islanda 0

FRANCESCO BOCCHINI