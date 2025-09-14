Eurobasket 2025, la Germania è sul tetto d’Europa: Turchia ko in finale

Riga (Lettonia), 14 settembre 2025 – La quarantaduesima edizione degli Europei sorride alla Germana che sale sul gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua storia a distanza di trentadue anni dall’ultima volta. Seconda medaglia d’oro per i tedeschi dopo l’oro vinto ai Mondiali nel 2023. A Riga superata in finale la Turchia per 83-88 al termine di un incontro di elevata caratura e ricca di adrenalina ed emozioni. Mvp è Isasc Bonga autore di un ventello condito da canestri decisivi nei momenti di reazione per la sua squadra. Letale nelle battute conclusive l’esperienza e la leadership di Dennis Schroder che chiude a sedici. Per il team di Ataman, che è andato molto vicino ad accarezzare il sogno di vincere un oro per la prima volta in assoluto, il duo Sengun-Osman (51 punti in coppia) non è bastato ad evitare il passo falso.

I turchi dominao la scena ma nel finale viene fuori un super Schroder

La scena è tutta di marca turca quella nei primi tre minuti di gioco. Percentuali al tiro pressoché perfette col 100 %: Cedi Osman è una sentenza dall’arco con due triple ben imitato da Shane Larkin che risponde con cinque punti. Scatta così il campanello d’allarme per la formazione in canotta nera costretta a ricorrere al timeout sul 13-2. A trovare la retina è il solo Franz Wagner supportato dal dinamismo di Isasac Bonga. Ne consegue un controbreak di 7-0 che riapre il confronto dopo un avvio a dir poco terribile per gli uomini di Ibrahimagic che riescono prima ad impattare con Maodo Lo e, qualche istante dopo, con Tristan Da Silva che regalo il primo sorpasso ai suoi (16-19). Inerzia completamente ribaltata a favore della Germania che dà l’impressione di aver trovato le giuste contromisure agli avversari, costretti a giocare maggiormente contro la difesa schierata, e bravi a restare agganciati al match coi due tiri liberi di Adem Bona (22-24 al 10’). Nella seconda frazione i campioni del mondo in carica trovano il massimo vantaggio ancora con Tristan (22-28 al 13’) che verrà annullato da una magata nel cuore del pitturato con Larkin. L’intensità e l’equilibrio la fanno da padroni sui legni della Riga Arena con le due sfidanti brave a sfidarsi a viso aperto. Ritorna nella mischia Sengun che manda a spasso Theis sulla linea di fondo. Si infiamma il centro dei Rockets che scalda la mano, ben imitato da Osman. Germania punita con puntualità ad ogni minimo spazio concesso (46-38).

Wagner si conferma la spina nel fianco per la Turchia che deve rimettere in panchina Sengun gravato di tre falli a proprio carico. La pausa di metà gara rinfresca le idee ai teutonici che affrontano la ripresa con tutt’altro piglio. Schroder e, soprattutto, Bonga con cinque punti ribaltano la contesa. Sul punteggio di 49-50 è questa volta Ataman a dover usufruire del timeout e richiamare d’urgenza Sengun che restituisce un minimo di ossigeno. Osman dalla lunga distanza rimette sei punti di distacco (61-55 al 37’). Nulla da fare, tuttavia, per la Turchia che deve incassare un miniparziale di 8-0 chiuso da Thiemann che riapre la partita per l’ennesima volta nell’arco dei quaranta minuti (67-66 al 30’). I biancorossi ci riprovano nuovamente col solito Osman (6/8 da tre fino a questo momento), mortifero nell’uscita dai blocchi e colpire da oltre l’arco. Il tira e molla però non accenna ad arrestarsi. A confermarlo sono Andreas Obst e Bonga la cui mano non trema da oltre l’arco (76-77 al 37’). Ultimi due giri di lancette al cardiopalma con nessuna delle due finaliste che riesce a dare la spallata decisiva. La zampata la mette Schroder che decide di salire in cattedra: palleggio, arresto e tiro mortifero a diciotto secondi dalla fine per il regista dei Sacramento Kings che dalla lunetta sigla il + 5 (83-88). Nella finale del terzo e quarto posto sorride la Grecia che sconfigge la Finlandia per 92-89 ed accede al gradino più basso del podio.