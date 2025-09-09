Eurobasket 2025, la Grecia batte 87-76 la Lituania e vola in semifinale

Riga (Lettonia), 9 settembre 2025 – Sarà la Grecia a sfidare la Turchia in una delle due semifinali di Eurobasket 2025: la formazione ellenica, che torna in semifinale dopo 16 anni, si è infatti imposta per 87-76 sulla Lituania al termine di una gara condotta per larghi tratti. Una vittoria su cui ci sono le firme in calce del “solito” Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con un bottino personale di 29 punti, 13 falli subiti e 6 rimbalzi, e di Vasileios Toliopoulos (17 punti) e di Kostas Antetokounmpo, il quale tra primo e secondo quarto è stato dominante nella protezione del ferro difensivo (4 stoppate rifilate) e ha permesso alla Grecia di prendere in mano l’inerzia della partita. Volanti anche a +16 nel corso della ripresa, gli ellenici hanno poi saputo resistere alla generosa rimonta della Lituania, a cui non sono bastati i 24 punti di Jonas Valanciunas e che ha pagato una serata non particolarmente brillante al tiro (45% dal campo e 8/21 da tre).

La gara

Eccellente abbrivio iniziale della Lituania che parte con un 7-0. Un parziale che scuote l’orgoglio della Grecia, la quale si aggrappa ai canestri di Giannis Antetokounmpo e a un’ineccepibile difesa del ferro guidata dal fratello Kostas (4 stoppate per lui nei 20’ iniziali) per rimettersi in carreggiata e dare il La ad una rimonta che trova il suo culmine nel canestro di Sloukas che vale il sorpasso ellenico a 3’19” dal primo mini-intervallo (13-12). Fiducia ed energia per la formazione di coach Spanulis che chiude in crescendo e con un tesoretto di cinque lunghezze la prima frazione (24-19). Una forbice del divario che si allarga ulteriormente fino a scollinare la doppia cifra sulla tripla di Sloukas che certifica l’ottimo avvio anche nel secondo quarto della Grecia. Sul 35-24 arriva però la reazione della Lituania che, approfittando del ritorno in panchina del fattore difensivo Kostas Antetokounmpo, si aggrappa a un Valanciunas dominante sia a rimbalzo che in attacco e, punto dopo punto, erode quasi tutto il vantaggio conquistato dalla Grecia riportandosi a -1 sulla bomba di Velicka (39-38). Una rimonta stoppata sul più bello da Toliopoulos e Giannis Antetokounmpo che permettono alla formazione ellenica di respirare e rientrare negli spogliatoi con due possessi pieni di vantaggio (44-38). La pausa di metà gara non sembra bastare alla Lituania per riordinare le idee e ritrovare il bandolo della matassa perché, come già accaduto a più riprese nei 20’ iniziali, gli uomini di coach Kurtinaitis faticano e non poco a trovare la via del canestro al cospetto della grande fisicità difensiva della Grecia e sprofondano di nuovo a -10 sull’uno su due in lunetta di Giannis Antetokounmpo (51-41). Il canovaccio del match resta così sostanzialmente invariato fino alla fine della terza frazione che la Grecia chiude a +12 (64-52). Preludio alla spallata sostanzialmente decisiva che arriva all’alba del quarto quarto, quando uno scatenato Toliopoulos, Papanikolaou e Samodurov fanno volare gli ellenici addirittura sul +16 (73-67). Finita con le spalle al muro, la Lituania prova a scommettere tutto sul tiro da fuori che però non paga buoni dividendi (31% nei primi 33’), mettendo gli uomini di Kurtinaitis di fronte a un vero e proprio Everest da scalare per azzerare il gap. Nonostante l’oggettiva difficoltà, la Lituania ci prova comunque, spinta dall’orgoglio e dalle giocate di Velicka, ma non riesce a spingersi oltre il -8 a una manciata di secondi dalla fine e deve alzare definitivamente bandiera bianca sui liberi conclusivi di Giannis Antetokounmpo.