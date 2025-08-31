Eurobasket 2025, risultati 30 agosto. Germania dominante. La Francia batte la Slovenia

Acquista il giornale
Si sblocca la Spagna, mentre prosegue il percorso netto della Serbia

di FRANCESCO BOCCHINI
31 agosto 2025
Il tedesco Dennis Schroder protagonista contro la Lituania (Ansa)

Milano, 31 agosto 2025 - La Germania impressiona, la Serbia continua a vincere, la Francia si aggiudica il big match contro la Slovenia. Questi alcuni dei responsi di ieri, sabato 30 agosto, da Eurobasket 2025. Nei gironi A e B siamo già alla terza giornata. Nel primo è la Serbia a farla da padrona: la selezione allenata da Svetislav Pesic fa tre su tre a un favoloso Nikola Jokic, che nel successo per 84-80 ai danni della Lettonia fa registrare una doppia doppia da 39 punti e 10 rimbalzi. Nello stesso raggruppamento la Turchia domina il Portogallo, imponendosi con il risultato di 95-54, e l'Estonia supera la Repubblica Ceca per 89-75 grazie alla prova da 16 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist di Kullamae. Nel girone B, invece, la Germania si aggiudica per 107-88 il duello al vertice con la Lituania. Prova di forza dei tedeschi, guidati da Schroder (26 punti), Franz Wagner (24) e Theis (23). Netti pure i successi della Finlandia ai danni del Montenegro (85-65, con la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi di Markkanen) e della Svezia sulla Gren Bretagna (78-59). Nel raggruppamento C, quello dell'Italia, la Grecia ha vita facile contro Cipro (96-69), mentre si sblocca la Spagna, che manda al tappeto la Bosnia ed Erzegovina, ko 88-67. Infine, nel girone D, la Francia fa suo il match con la Slovenia, a cui non basta un Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. I transalpini beneficiano dei 32 punti (con anche 7 rimbalzi e 5 assist) di Sylvain. Affermazione all'ultimo tuffo invece per la Polonia, che batte Israele 66-64 con un Loyd da 27 punti. 

I risultati di sabato 30 agosto

Lituania-Germania 88-107 Repubblica Ceca-Estonia 75-89 Italia-Georgia 76-62 Islanda-Belgio 64-71 Gran Bretagna-Svezia 59-78 Lettonia-Serbia 80-84 Francia-Slovenia 103-95 Cipro-Grecia 69-96 Montenegro-Finlandia 65-85 Turchia-Portogallo 95-54 Spagna-Bosnia ed Erzegovina 88-67 Polonia-Israele 66-64

Il programma di domenica 31 agosto 

  • Georgia-Grecia (Limassol, ore 14:00)
  • Slovenia-Belgio (Katowice, ore 14:00)
  • Israele-Francia (Katowice, ore 17:00)
  • Spagna-Cipro (Limassol, ore 17:15)
  • Bosnia ed Erzegovina-Italia (Limassol, ore 20:30)
  • Polonia-Islanda (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche

Girone A Turchia, Serbia 6; Estonia, Lettonia, Portogallo 2; Repubblica Ceca 0 Girone B Germania, Finlandia 6; Lituania 4; Svezia 2; Gran Bretagna, Montenegro 0 Girone C Grecia 4; Spagna, Georgia, Italia, Bosnia ed Erzegovina 2; Cipro 0

Girone D

Francia, Polonia 4; Israele, Belgio 2; Slovenia, Islanda 0

