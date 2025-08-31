Eurobasket 2025, risultati 30 agosto. Germania dominante. La Francia batte la Slovenia

Milano, 31 agosto 2025 - La Germania impressiona, la Serbia continua a vincere, la Francia si aggiudica il big match contro la Slovenia. Questi alcuni dei responsi di ieri, sabato 30 agosto, da Eurobasket 2025. Nei gironi A e B siamo già alla terza giornata. Nel primo è la Serbia a farla da padrona: la selezione allenata da Svetislav Pesic fa tre su tre a un favoloso Nikola Jokic, che nel successo per 84-80 ai danni della Lettonia fa registrare una doppia doppia da 39 punti e 10 rimbalzi. Nello stesso raggruppamento la Turchia domina il Portogallo, imponendosi con il risultato di 95-54, e l'Estonia supera la Repubblica Ceca per 89-75 grazie alla prova da 16 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist di Kullamae. Nel girone B, invece, la Germania si aggiudica per 107-88 il duello al vertice con la Lituania. Prova di forza dei tedeschi, guidati da Schroder (26 punti), Franz Wagner (24) e Theis (23). Netti pure i successi della Finlandia ai danni del Montenegro (85-65, con la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi di Markkanen) e della Svezia sulla Gren Bretagna (78-59). Nel raggruppamento C, quello dell'Italia, la Grecia ha vita facile contro Cipro (96-69), mentre si sblocca la Spagna, che manda al tappeto la Bosnia ed Erzegovina, ko 88-67. Infine, nel girone D, la Francia fa suo il match con la Slovenia, a cui non basta un Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. I transalpini beneficiano dei 32 punti (con anche 7 rimbalzi e 5 assist) di Sylvain. Affermazione all'ultimo tuffo invece per la Polonia, che batte Israele 66-64 con un Loyd da 27 punti.

I risultati di sabato 30 agosto

Lituania-Germania 88-107 Repubblica Ceca-Estonia 75-89 Italia-Georgia 76-62 Islanda-Belgio 64-71 Gran Bretagna-Svezia 59-78 Lettonia-Serbia 80-84 Francia-Slovenia 103-95 Cipro-Grecia 69-96 Montenegro-Finlandia 65-85 Turchia-Portogallo 95-54 Spagna-Bosnia ed Erzegovina 88-67 Polonia-Israele 66-64

Il programma di domenica 31 agosto

Georgia-Grecia (Limassol, ore 14:00)

Slovenia-Belgio (Katowice, ore 14:00)

Israele-Francia (Katowice, ore 17:00)

Spagna-Cipro (Limassol, ore 17:15)

Bosnia ed Erzegovina-Italia (Limassol, ore 20:30)

Polonia-Islanda (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche

Girone A Turchia, Serbia 6; Estonia, Lettonia, Portogallo 2; Repubblica Ceca 0 Girone B Germania, Finlandia 6; Lituania 4; Svezia 2; Gran Bretagna, Montenegro 0 Girone C Grecia 4; Spagna, Georgia, Italia, Bosnia ed Erzegovina 2; Cipro 0

Girone D

Francia, Polonia 4; Israele, Belgio 2; Slovenia, Islanda 0

Leggi anche: Eurobasket 2025, l'Italia rialza la testa e batte la Georgia 78-62