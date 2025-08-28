Eurobasket 2025, i risultati della seconda giornata: cadono a sorpresa Spagna e Slovenia

Milano, 28 agosto 2025 - Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di Eurobasket 2025. A cominciare dalla vittoria della Georgia ai danni della Spagna, ko con il punteggio di 83-69. Le Furie Rosse pagano una ripresa da 46-34 di parziale. Gran prova per Mamukelashvili, che termina l'incontro con 19 punti a bersaglio, mentre agli iberici non bastano i 13 punti di Juancho Hernangomez. Questo risultato potrebbe rimescolare le carte nel girone C. Adesso l'Italia non potrà sbagliare contro Shengelia e compagni nel match in programma sabato. Nello stesso raggruppamento, netta affermazione per la Bosnia ed Erzegovina ai danni dei padroni di casa di Cipro, ko 91-64. L'altra grande sorpresa odierna è la caduta dello Slovenia di Luka Doncic. La star dei Los Angeles Lakers mette a referto una prova da 34 punti e 9 assist, ma non è sufficiente di fronte alla Polonia, che festeggia il successo per 105-95, con Loyd e Ponitka a combinare per 55 punti. Rimanendo nel girone D, vincono anche Francia (92-64 contro il Belgio) e Israele (83-71 sull'Islanda).

I risultati della seconda giornata

Georgia-Spagna 83-69

Israele-Islanda 83-71

Belgio-Francia 64-92

Bosnia ed Erzegovina-Cipro 91-64

Grecia-Italia 75-66

Slovenia-Polonia 95-105

Il programma della terza giornata

Venerdì 29 agosto

Germania vs Svezia (Tampere, ore 12:30) Türkiye vs Cechia (Riga, ore 13:45) Lituania vs Montenegro (Tampere, ore 15:30) Estonia vs Lettonia (Riga, ore 17:00) Finlandia vs Gran Bretagna (Tampere, ore 19:30) Portogallo vs Serbia (Riga, ore 20:15)

Le classifiche

Girone A

Serbia, Turchia, Portogallo 2; Repubblica Ceca, Lettonia, Estonia 0

Girone B

Germania, Lituania, Finlandia 2; Svezia, Gran Bretagna, Montenegro 0

Girone C

Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia 2; Italia, Spagna, Cipro 0

Girone D

Francia, Israele, Polonia 2; Slovenia, Islanda, Belgio 0

Leggi anche: Eurobasket 2025, falsa partenza Italia: la Grecia di Antetokounmpo vince 75-66