Eurobasket 2025, ecco il tabellone dei quarti di finale: gli accoppiamenti e gli orari tv

Riga (Lettonia), 8 settembre 2025 - Andati in archivio gli ottavi di finale, adesso il tabellone dei quarti di Eurobasket 2025 è stabilito. Nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, oltre alla sconfitta della Nazionale italiana, eliminata dalla Slovenia, si sono registrate le affermazioni della Polonia ai danni della Bosnia ed Erzegovina per 80-72, quella della Grecia contro Israele per 84-79 e soprattutto quella assolutamente clamorosa della Georgia sulla Francia per 80-70. Con questo incredibile successo, Shengelia e compagni hanno regalato al proprio Paese la prima storica qualificazione ai quarti di finale di un Europeo, dove incroceranno la Finlandia, l'altra grande sorpresa del tabellone.

Germania grande favorita

Uscite fuori prematuramente la Serbia e la Francia, la Germania diventa ancor di più la favorita per il successo finale. Dovessero avere la meglio della Slovenia di Luka Doncic, i tedeschi avrebbero la strada spianata, dato che in semifinale affronterebbero la vincente di Finlandia-Georgia. Decisamente più equilibrata l'altra parte del tabellone. La Turchia parte in vantaggio nei pronostici rispetto alla Polonia, mentre difficile dire che riuscirà a superare il turno fra Lituania e Grecia. La squadra allenata da Rimas Kurtinaitis appare più completa (anche se pesa l'assenza per infortunio di Jokubaitis), ma gli ellenici possono contare su Giannis Antetokounmpo, secondo miglior marcatore finora della competizione dopo Doncic con 28,8 punti di media a partita, oltre a 9,8 rimbalzi di media per gara. Tutti match saranno visibili in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Dazn, SkyGo e Now.

Gli accoppiamenti e gli orari delle sfide

Turchia-Polonia (martedì 9 settembre, ore 16)

Lituania-Grecia (martedì 9 settembre, ore 20)

Finlandia-Georgia (mercoledì 10 settembre, ore 16)

Germania-Slovenia (mercoledì 10 settembre, ore 20)