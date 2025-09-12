Eurobasket 2025, troppa Turchia per la Grecia: Larkin e soci volano in finale

Riga, 12 settembre 2025 – Mamma li turchi verrebbe da dire. La seconda semifinale di Eurobasket ha fatto registrare il monotono della Turchia (68-94 il punteggio finale) che ha superato con un perentorio verdetto la Grecia in uno dei match più attesi della competizione. Sfida a senso unico in favore della compagine del Bosforo che tornerà a disputare l’atto finale della manifestazione ventiquattro anni dopo l’ultima volta (era il 2001). Sfuma, invece, il sogno della Grecia di puntare alla medaglia d’oro che manca da ben vent’anni. Una prestazione, quella offerta dalla kermesse ellenica, troppo sottotono per cercare di impensierire gli avversari.

Un dato evidente è rappresentato dal bottino collezionato da Giannis Antetokounmpo che chiude con soli dodici punti ed altrettanti rimbalzi conquistati tirando col 46% dal campo. Una statistica ben al di sotto della sua media registrata fino ai quarti di finale ovvero 29.2 punti iscritti a referto. Dall’altra parte a fare la differenza è stato un superlativo Ercan Osmani autore di 28 punti, propiziati da un 11/15 dal campo di cui un 6/8 dalla lunga distanza. Doppia doppia anche per Alperen Sengun che timbra il cartellino con quindici punti e dodici palloni catturati sotto le plance. Evidente la differenza anche alla voce degli assist: ventisette per i turchi a fronte dei sedici smazzati dai greci che incassano la quarta sconfitta nella propria storia contro la Turchia. Sfida arrivata al suo dodicesimo confronto diretto con quella giocatasi alla Riga Arena.

Antetokounmpo sottotono, Osmani e compagni inarrestabili

La Turchia pigia immediatamente il piede sull’acceleratore portandosi sul 7-0 col suo Mvp ossia Osmai che firma il 12-3. Scatta così il campanello d’allarme sulla panchina di Vasileios Spanoulis che trova una preziosa risorsa utile a tamponare l’emorragia difensiva del suo roster: Tyler Dorsey. Due su triple (sulle otto tentate) sono puro ossigeno per i biancoblu chiamati a rincorrere un avversario che dimostra di avere una marcia in più. Al settimo di gioco Kostas Papanikolaou mette il suo nome sul 10-15 che tiene aperti i giochi. Entrano in scena Larkin ed ancora Osmani che regalano la prima doppia cifra di vantaggio alla Turchia che chiude la prima frazione avanti 16-26. La Grecia tenta di rimettersi in carreggiata con Kalaitzakis che pesca il canestro del 20-26, approfittando di un momento di vacche magre per l’attacco turco. Il match si capovolgerà nell’arco di qualche istante con Osman e compagni a lasciare sul posto gli sfidanti che precipitano sul -19 (24-43): fondamentale l’apporto dei vari Korkmaz, Larkin e del solito Osmani. Sloukas e Mitoglu pescano un paio di giocate interessanti ma che non mutano l’inerzia dell’incontro che resta saldamente nelle mani della Turchia che allunga il divario fino al +26 con cui calerà il sipario. E domenica alle ore 20:00 c’è la Germania pronta al duello e reduce dal convincente successo contro la Finlandia nella prima semifinale di oggi.