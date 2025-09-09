EuroBasket 2025, la Turchia batte la Polonia e vola in semifinale: partita e tabellino

Riga (Lettonia), 9 settembre 2025 – Dopo quasi un quarto di secolo, la Turchia torna a giocarsi una medaglia nella massima competizione continentale. Lo fa battendo una Polonia mai doma ai quarti di finale all’Arena Riga. Dopo un primo quarto equilibrato, la selezione turca prende in mano le redini della partita e non le molla più. Il protagonista assoluto è il solito Alperen Sengun: la stella degli Houston Rockets chiude con una tripla doppia da 19 punti, 12 rimbalzi, 10 assist con 33 di valutazione totale. Grazie a una difesa asfissiante, la squadra di coach Ergin Ataman sfrutta le palle perse polacche, segnando molti punti in contropiede e conducendo per i restanti tre quarti di gara oltre la doppia cifra. Non solo Sengun, per la Turchia sono decisivi anche Shane Larkin e Sehmus Hazer, 13 punti ciascuno, molti dei quali segnati nel quarto periodo, nell’unico momento di semi-sbandamento turco. Alla Polonia – che chiude un’ottima manifestazione - non bastano i 19 punti di Mateusz Ponitka, l’unico continuo dei suoi nel corso dei 40’. Ora la Turchia ha una grande chance di tornare a mettersi al collo una medaglia, dopo l’argento del 2001 nella manifestazione casalinga. Sarà una tra Lituania e Grecia a sfidarla in semifinale. La cronaca.

Primo tempo

Parte forte la Polonia con la coppia Ponitka - Dziewa, infallibili dalla lunga distanza (3/3). La Turchia risponde con gli assist di Sengun, che attira su di sé tutta la difesa, e le triple di Sipahi e Osmani. Negli ultimi due possessi offensivi la squadra di Ataman commette due falli in attacco, ma Ponitka non punisce da tre sulla sirena (19-19 dopo 10'). Dopo aver giocato solo per i suoi compagni, sale in cattedra Sengun che segna 7 punti consecutivi, guidando la sua Turchia al primo strappo della gara. La tripla di Sipahi e la rubata con conseguente appoggio di Osmani regalano il +10 (36-26 al 17'), costringendo coach Milicic a chiamare due time-out. Le troppe palle perse polacche sono oro colato per una squadra che ama correre in transizione come la Turchia. Si va all'intervallo lungo sul 46-32.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi non cambia il copione della gara: alla Polonia non entra il tiro dalla lunga distanza e la Turchia ne approfitta in contropiede, guidata da un instancabile Sengun (61-41 al 27’). In seguito c’è un sussulto polacco prima della terza sirena: con un 7-0 di parziale guidato da Pluta, la squadra di Milicic torna a -15 (65-50 al 30’). Nel quarto periodo, la Polonia sembra non voler mollare la presa, con Loyd che sembra essersi svegliato dopo tre quarti silenti (76-66 al 35’). Il momento decisivo arriva quando la selezione polacca perde un pallone sanguinoso sul -8, con la Turchia che ne approfitta segnando due triple in due possessi di fila segnate Hazer e Osmani (84-72 al 38’). La Polonia non ne ha più: la partita si chiude con il punteggio finale di 91-77.

Il tabellino:

Turchia – Larkin 13, Hazer 13, Sanli, Osman 10, Bitim NE, Korkmaz 10, Sengun 19, Osmani 10, Bona 5, Yilmaz NE, Sipahi 11, Yurtseven.

Polonia – Pluta 9, Balcerowski 3, Sokolowski 13, Loyd 19, Ponitka 19, Zapala NE, Dziewa 11, Gielo, Laczynski, Olejniczak 3, Michalak NE, Zolnierewicz.

I parziali 19 – 19, 27 – 13, 19 – 18, 26 – 27.