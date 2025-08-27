Eurobasket 2025 in tv: quando gioca l’Italia. Il calendario con partite e orari
La nostra Nazionale manca dal podio europeo dal 2003 (e non vince il titolo dal 1999). Fontecchio la punta di diamante per sognare una medaglia
Limassol (Cipro), 27 agosto 2025 - L'Italbasket è pronta a fare il proprio debutto agli Europei 2025. Per la 39° volta, gli Azzurri partecipano alla competizione continentale. Per questa edizione, la nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo C assieme a Grecia, Spagna, Georgia, Bosnia ed Erzegovina e Cipro. Cipro dove si disputano le partite di questo raggruppamento. A Limassol, la prima avversaria di Melli e compagni sarà la fortissima Grecia, già affrontata in amichevole durante il recente Torneo dell'Acropoli. Gli ellenici, pur tenendo a riposo Giannis Antetokounmpo, oltre a Sloukas e Mitoglou, si sono imposti 76-74, infliggendo il secondo ko alla selezione guidata da Gianmarco Pozzecco, dopo quello di 24 ore prima contro la Lettonia (83-68). Prima del doppio test in terra ateniese, gli Azzurri avevano fatto quattro su quattro contro Islanda, Senegal, ancora Lettonia e Argentina. Dopo l'esordio proibitivo contro la Grecia, ecco un trittico di partite fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di finale: l'Italia infatti sfiderà nell'ordine la Georgia, la Bosnia ed Erzegovina e i campioni in carica della Spagna. Infine, l'ultimo appuntamento sarà contro i padroni di casa di Cipro. Ricordiamo che per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta occorre classificarsi fra le prime quattro del girone.
Il roster azzurro
Alla fine, Pozzecco non ha regalato sorprese: l'ultimo tagliato, come da previsione, è Riccardo Rossato, che ha fatto parte del gruppo azzurro fin da ultimo. Il commissario tecnico, dopo aver perso per infortunio Donte DiVincenzo e Stefano Tonut, ha compiuto le scelte che tutti si aspettavano, convocando per la manifestazione i seguenti 12: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf, Darius Thompson, Nikola Akele, Alessandro Pajola. La stella è ovviamente Fontecchio, con il giocatore dei Miami Heat che sarà il principale riferimento offensivo dell'Italbasket. Melli, Gallinari, Spissu e Ricci garantiscono qualità ed esperienza, mentre Spagnolo, Procida, Niang e Diouf sono i giovani che vogliono essere protagonisti già da questo torneo. L'incognita è rappresentata da Thompson: il suo impatto in gare ufficiali con la Nazionale è ancora tutto da scoprire.
Il calendario
Giovedì 28 agosto
Italia-Grecia (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)
Sabato 30 agosto
Italia-Georgia (ore 14 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)
Domenica 31 agosto
Italia-Bosnia ed Erzegovina (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)
Martedì 2 settembre
Italia-Spagna (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)
Giovedì 4 settembre
Italia-Cipro (ore 17:15 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)
Dove può arrivare l'Italia
L'obiettivo minimo, e assolutamente alla portata, dell'Italia è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopodiché, molto dipenderà dall'accoppiamento negli ottavi di finale. Per gli Azzurri sarebbe fondamentale chiudere il raggruppamento C almeno al secondo posto, così da evitare probabilmente una sfida con gli spauracchi Francia e Slovenia. Il girone dei ragazzi di Pozzecco andrà infatti a incrociarsi con il D. Nella migliore delle ipotesi, ecco che i nostri portacolori andrebbero ad affrontare una fra Polonia e Israele, avversarie certamente più abbordabili rispetto alle altre due menzionate. Il raggiungimento dei quarti, traguardo tagliato anche nella scorsa edizione degli Europei, rappresenterebbe un gran bel risultato per la Nazionale, che a quel punto potrebbe davvero sognare una medaglia. In conclusione, gli Azzurri si candidano a essere la mina vagante del torneo.
