Eurobasket 2025 in tv: quando gioca l’Italia. Il calendario con partite e orari

Limassol (Cipro), 27 agosto 2025 - L'Italbasket è pronta a fare il proprio debutto agli Europei 2025. Per la 39° volta, gli Azzurri partecipano alla competizione continentale. Per questa edizione, la nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo C assieme a Grecia, Spagna, Georgia, Bosnia ed Erzegovina e Cipro. Cipro dove si disputano le partite di questo raggruppamento. A Limassol, la prima avversaria di Melli e compagni sarà la fortissima Grecia, già affrontata in amichevole durante il recente Torneo dell'Acropoli. Gli ellenici, pur tenendo a riposo Giannis Antetokounmpo, oltre a Sloukas e Mitoglou, si sono imposti 76-74, infliggendo il secondo ko alla selezione guidata da Gianmarco Pozzecco, dopo quello di 24 ore prima contro la Lettonia (83-68). Prima del doppio test in terra ateniese, gli Azzurri avevano fatto quattro su quattro contro Islanda, Senegal, ancora Lettonia e Argentina. Dopo l'esordio proibitivo contro la Grecia, ecco un trittico di partite fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di finale: l'Italia infatti sfiderà nell'ordine la Georgia, la Bosnia ed Erzegovina e i campioni in carica della Spagna. Infine, l'ultimo appuntamento sarà contro i padroni di casa di Cipro. Ricordiamo che per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta occorre classificarsi fra le prime quattro del girone.

Il roster azzurro

Alla fine, Pozzecco non ha regalato sorprese: l'ultimo tagliato, come da previsione, è Riccardo Rossato, che ha fatto parte del gruppo azzurro fin da ultimo. Il commissario tecnico, dopo aver perso per infortunio Donte DiVincenzo e Stefano Tonut, ha compiuto le scelte che tutti si aspettavano, convocando per la manifestazione i seguenti 12: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf, Darius Thompson, Nikola Akele, Alessandro Pajola. La stella è ovviamente Fontecchio, con il giocatore dei Miami Heat che sarà il principale riferimento offensivo dell'Italbasket. Melli, Gallinari, Spissu e Ricci garantiscono qualità ed esperienza, mentre Spagnolo, Procida, Niang e Diouf sono i giovani che vogliono essere protagonisti già da questo torneo. L'incognita è rappresentata da Thompson: il suo impatto in gare ufficiali con la Nazionale è ancora tutto da scoprire.

Il calendario

Giovedì 28 agosto

Italia-Grecia (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)

Sabato 30 agosto

Italia-Georgia (ore 14 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)

Domenica 31 agosto

Italia-Bosnia ed Erzegovina (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)

Martedì 2 settembre

Italia-Spagna (ore 20:30 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)

Giovedì 4 settembre

Italia-Cipro (ore 17:15 | diretta tv su Rai Due, Dazn e Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Dazn, Sky Go e Now)

Dove può arrivare l'Italia

L'obiettivo minimo, e assolutamente alla portata, dell'Italia è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopodiché, molto dipenderà dall'accoppiamento negli ottavi di finale. Per gli Azzurri sarebbe fondamentale chiudere il raggruppamento C almeno al secondo posto, così da evitare probabilmente una sfida con gli spauracchi Francia e Slovenia. Il girone dei ragazzi di Pozzecco andrà infatti a incrociarsi con il D. Nella migliore delle ipotesi, ecco che i nostri portacolori andrebbero ad affrontare una fra Polonia e Israele, avversarie certamente più abbordabili rispetto alle altre due menzionate. Il raggiungimento dei quarti, traguardo tagliato anche nella scorsa edizione degli Europei, rappresenterebbe un gran bel risultato per la Nazionale, che a quel punto potrebbe davvero sognare una medaglia. In conclusione, gli Azzurri si candidano a essere la mina vagante del torneo.

