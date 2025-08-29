Acquista il giornale
Eurobasket 2025, vincono ancora Serbia, Germania e Lituania

Sorridono anche la Turchia (tripla doppia sfiorata per Sengun), Lettonia e Finlandia. Markkanen fa registrare 43 punti

di FRANCESCO BOCCHINI
29 agosto 2025
Diogo Brito del Portogallo in azione contro Vanja Marinkovic della Serbia

Diogo Brito del Portogallo in azione contro Vanja Marinkovic della Serbia

Milano, 29 agosto 2025 - Non sbagliano le big di Eurobasket 2025. In occasione delle prime partite della seconda giornata dei vari gironi, arrivano le affermazioni di Serbia, Germania e Lituania. La doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokic trascina la selezione di Svetislav Pesic al successo per 80-69 ai danni del Portogallo, a cui non bastano i 22 punti di Brito. I tedeschi, trascinati dalla coppia composta da Schroder e Franz Wagner (44 punti in due), non dà scampo alla malcapitata Svezia, che deve arrendersi per 105-83. Larghe vittorie anche per Lituania (94-67 al Montenegro, con la doppia doppia da 21 punti e 12 assist di Jokubaitis e i 19 di Valanciunas) e Turchia (97-78 contro la Repubblica Ceca, con un Sengun da 23 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e 21 punti di Osman). Deve invece faticare per sconfiggere l'Estonia la Lettonia, che trionfa per 72-70 grazie in particolar modo ai 26 punti di Porzingis. Infine, prestazione monstre di Markkanen (43 punti) nel 109-79 rifilato dalla Finlandia alla Gran Bretagna. 

I risultati di venerdì 29 agosto 

Germania-Svezia 105-83

Turchia-Repubblica Ceca 92-78

Lituania-Montenegro 94-67

Estonia-Lettonia 70-72

Finlandia-Gran Bretagna 109-79

Portogallo-Serbia 69-80

Il programma di sabato 30 agosto

Lituania vs Germania (Tampere, ore 12:30) Cechia vs Estonia (Riga, ore 13:45) Italia vs Georgia (Limassol, ore 14:00) Islanda vs Belgio (Katowice, ore 14:00) Gran Bretagna vs Svezia (Tampere, ore 15:30) Lettonia vs Serbia (Riga, ore 17:00) Francia vs Slovenia (Katowice, ore 17:00) Cipro vs Grecia (Limassol, ore 17:15) Montenegro vs Finlandia (Tampere, ore 19:30) Türkiye vs Portogallo (Riga, ore 20:15) Spagna vs Bosnia ed Erzegovina (Limassol, ore 20:30) Polonia vs Israele (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche

Girone A

Serbia, Turchia 4; Portogallo, Repubblica Ceca, Lettonia 2; Estonia 0

Girone B

Germania, Lituania, Finlandia 4; Svezia, Gran Bretagna, Montenegro 0

Girone C

Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia 2; Italia, Spagna, Cipro 0

Girone D

Francia, Israele, Polonia 2; Slovenia, Islanda, Belgio 0

© Riproduzione riservata

