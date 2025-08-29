Eurobasket 2025, vincono ancora Serbia, Germania e Lituania

Milano, 29 agosto 2025 - Non sbagliano le big di Eurobasket 2025. In occasione delle prime partite della seconda giornata dei vari gironi, arrivano le affermazioni di Serbia, Germania e Lituania. La doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokic trascina la selezione di Svetislav Pesic al successo per 80-69 ai danni del Portogallo, a cui non bastano i 22 punti di Brito. I tedeschi, trascinati dalla coppia composta da Schroder e Franz Wagner (44 punti in due), non dà scampo alla malcapitata Svezia, che deve arrendersi per 105-83. Larghe vittorie anche per Lituania (94-67 al Montenegro, con la doppia doppia da 21 punti e 12 assist di Jokubaitis e i 19 di Valanciunas) e Turchia (97-78 contro la Repubblica Ceca, con un Sengun da 23 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e 21 punti di Osman). Deve invece faticare per sconfiggere l'Estonia la Lettonia, che trionfa per 72-70 grazie in particolar modo ai 26 punti di Porzingis. Infine, prestazione monstre di Markkanen (43 punti) nel 109-79 rifilato dalla Finlandia alla Gran Bretagna.

I risultati di venerdì 29 agosto

Germania-Svezia 105-83

Turchia-Repubblica Ceca 92-78

Lituania-Montenegro 94-67

Estonia-Lettonia 70-72

Finlandia-Gran Bretagna 109-79

Portogallo-Serbia 69-80

Il programma di sabato 30 agosto

Lituania vs Germania (Tampere, ore 12:30) Cechia vs Estonia (Riga, ore 13:45) Italia vs Georgia (Limassol, ore 14:00) Islanda vs Belgio (Katowice, ore 14:00) Gran Bretagna vs Svezia (Tampere, ore 15:30) Lettonia vs Serbia (Riga, ore 17:00) Francia vs Slovenia (Katowice, ore 17:00) Cipro vs Grecia (Limassol, ore 17:15) Montenegro vs Finlandia (Tampere, ore 19:30) Türkiye vs Portogallo (Riga, ore 20:15) Spagna vs Bosnia ed Erzegovina (Limassol, ore 20:30) Polonia vs Israele (Katowice, ore 20:30)

Le classifiche

Girone A

Serbia, Turchia 4; Portogallo, Repubblica Ceca, Lettonia 2; Estonia 0

Girone B

Germania, Lituania, Finlandia 4; Svezia, Gran Bretagna, Montenegro 0

Girone C

Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia 2; Italia, Spagna, Cipro 0

Girone D

Francia, Israele, Polonia 2; Slovenia, Islanda, Belgio 0

Leggi anche: Eurobasket 2025, Italia-Georgia: precedenti, orario e dove vedere la sfida