Eurobasket femminile, un’Italia eroica batte la Francia 69-54 e conquista il Bronzo

Atene (Grecia), 29 giugno 2025 – Un’Italia eroica si mette al collo una storica medaglia di Bronzo agli Europei femminili di basket in corso ad Atene. Le lacrime di rabbia e delusione che hanno solcato i volti delle azzurre dopo il beffardo ko in semifinale contro il Belgio hanno lasciato spazio a quelle di gioia dopo una straordinaria vittoria contro la Francia, battuta 69-54 nella finale per il terzo posto. Ancora una volta le azzurre hanno saputo gettare il cuore oltre ogni ostacolo e hanno squadernato una prestazione ai limiti della perfezione, comandando la gara dall’inizio alla fine e disinnescando tutte le principali bocche da fuoco transalpine (l’ex Schio Janelle Salaun, che aveva la miglior media punti della squadra, è stata tenuta a 8 punti con 3/8 al tiro) con una difesa impeccabile. Il resto lo ha fatto un attacco che ha suonato una sinfonia perfetta e corale (sugli scudi Cecilia Zandalasini con 20 punti), respingendo ogni tentativo di risalire la china della Francia e chiudendo i conti nel finale con un tramortente 16-1 di parziale che ha fatto partire la festa azzurra con qualche minuto di anticipo.

La gara

Le azzurre non hanno perso tempo e sono scese sul parquet con piglio molto deciso e grintoso in entrambe le fasi di gioco: la difesa ha infatti cercato di mettere da subito pressione sulle portatrici di palla transalpine sporcando le linee di passaggio, mentre l’attacco ha fatto girare il pallone con fluidità, trovando la via del canestro grazie a Pasa, Pan ma soprattutto a una Cecilia Zandalasini molto ispirata sin dalle prime battute di gioco (16-11). Affidandosi a Touré, la Francia si è ben presto riportata a stretto contatto, piazzando addirittura il guizzo del sorpasso con i liberi di Lacan. Il punto esclamativo sul quarto d’apertura lo ha però messo Costanza Verona con il tiro in sospensione del 22-21 azzurro. Fiducia ed energia pura per la squadra guidata dal CT Capobianco, che anche in avvio di secondo quarto ha trovato in Cecilia Zandalasini (15 punti nei primi 20’ per lei) la punta di diamante per scardinare la difesa francese e mantenere il controllo del punteggio. L’Italia non ha però saputo capitalizzare appieno il momento in cui la Francia – in grosse difficoltà nel tiro da fuori (1/13 da tre iniziale) – ha tenuto in campo il secondo quintetto e non è riuscita a dare lo strappo, consentendo alle transalpine di restare a contatto. Un trend invertito parzialnente conclusiva del quarto, trovando ottime risposte dalla difesa a zona e canestri preziosi con Madera (cinque punti di fila) e ancora Zandalasini, che hanno permesso all'Italia di allungare di nuovo e rientrare negli spogliatoi con due possessi pieni di vantaggio (42-36). Il buon momento azzurro è proseguito dopo la pausa lunga, quando è salita in cattedra Costanza Verona con quattro punti di fila che hanno sancito il primo vantaggio in doppia cifra dell’Italia che ha poi toccato anche il +12 sul 50-38. A quel punto è però arrivata la seconda tripla della gara per la Francia che, con un 5-0, si è riportata in carreggiata rientrando a -7 (50-43) e sbagliando addirittura due facili opportunità per arrivare a quel -5 poi raggiunto grazie alla tripla di Toure che ha bucato la zona dell’Italia rispondendo all’uno su due in lunetta di Keys che aveva fermato un lungo digiuno di punti azzurro. Grazie ai liberi di Zandalasini, l’Italia è comunque riuscita a chiudere la terza frazione con un tesoretto di otto lunghezze di vantaggio (53-45), mettendo così spalle al muro la Francia, che ha iniziato il quarto quarto con maggiore intensità, riuscendo a tratti a disinnescare la difesa a zona dell’Italia e riportandosi – pur senza eccessiva fluidità offensiva – addirittura a -3 (53-50). Nel momento chiave, però, le azzurre hanno ritrovato il bandolo della matassa mettendo a segno un 7-0 grazie a una tripla pesantissima di Cecilia Zandalasini e ai canestri di Olbis Andre e Keys, valso il +11 a meno di 4’ dalla fine (63-52). La fuga decisiva verso il Bronzo dell’Italia che sul +15 di Cubaj a 29” dalla fine fa partire la festa azzurra.