Eurobasket femminile: Italia-Francia per il Bronzo. Orari e dove vederla in tv

Atene (Grecia), 28 giugno 2025 – Il ko patito in semifinale contro il Belgio campione d’Europa in carica è maturato in maniera piuttosto beffarda, ma l’Italbasket femminile di coach Andrea Capobianco non ha nessuna voglia di lasciarsi abbattere e già questo pomeriggio alle ore 16.30 (diretta su Rai 2, Sky Sport e DAZN e streaming su Rai Play, DAZN e Sky Go) e pronta a riscattarsi nella sfida contro la Francia che mette in palio la medaglia di Bronzo. La voglia di riscatto delle azzurre, dopo un ko che non rappresenta minimamente un fallimento ma che è semplicemente una tappa – pur dolorosa – del percorso di questo gruppo azzurro – è stata sottolineata anche dal CT Andrea Capobianco ai taccuini della FIP: “C’è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo. Abbiamo raggiunto un posto tra le prime quattro squadre d’Europa con pieno merito. E non finirò mai di ringraziare tutte le ragazze per il grande impegno tecnico, fisico e mentale che hanno profuso sin dal primo giorno di raduno”. Adesso testa alla Francia: “In semifinale siamo riusciti a mettere in crisi il formidabile attacco del Belgio, limitandolo a soli 26 punti segnatio nel secondo tempo. In queste ore dobbiamo velocemente ricaricare le batterie in vista di un’altra partita estremamente difficile, contro la Francia che alla vigilia dell’Europeo puntava alla medaglia d’Oro. È stato un viaggio meraviglioso, lo vogliamo chiudere nel modo migliore”. L’avversario, così come lo era il Belgio, è di quelli da prendere assolutamente da prendere con le molle e con grande rispetto: la Francia è infatti sino ad ora il miglior attacco della kermesse ellenica con una media di oltre 84 punti, mandati a bersaglio grazie alla grande fluidità del gioco testimoniata anche dagli oltre 24 assist a partita, ma l’Italia – che, non va dimenticato, ha saputo reagire al gravissimo infortunio al ginocchio che ha provato Matilde Villa della partecipazione all’Europeo – ha già dimostrato di avere una grandissima resilienza, che le ha permesso di risollevarsi da situazioni di difficoltà diverse volte, tra le quali il -14 di fine terzo quarto contro il Belgio. Gran parte delle speranze di vittoria del Bronzo dell’Italia – che contro la selezione transalpina si è imposta in 42 dei 92 scontri diretti disputati – passano dalla capacità di limitare Janelle Salaun, vista in Italia con la casacca di Schio e autrice di un bottino personale in questo cammino europeo di 16.2 punti a partita. La palla ora passa al campo che decreterà se le azzurre riusciranno a mettersi al collo una medaglia di Bronzo che sarebbe più che meritata per quanto fatto in queste settimane. Orari e dove vedere la gara: la partita Italia-Francia, che mette in palio la medaglia di Bronzo agli Europei femminili in corso ad Atene, sarà trasmessa domenica 29 giugno 2025 sarà trasmessa in chiaro, domenica 29 giugno alle ore 16.30 in diretta in chiaro su Rai 2, su DAZN e Sky Sport (pay tv) e in streming su Rai Play, Sky Go e sito e app di DAZN.