Eurocup, Baldwin sbaglia i liberi del pari e Trento cade all'overtime con il Buducnost

Podgorica (Montenegro), 21 novembre 2023 – Beffa a un passo dallo striscione del traguardo per la Dolomiti Energia Trentino che a Podgorica è stata sconfitta 98-96 dal Buducnost, incassando così dopo un tempo supplementare la seconda sconfitta di fila nel gruppo B di Eurocup. Un ko arrivato al termine di un match decisamente combattuto e giocato sul filo dell’equilibrio, che lascia ancor più amaro in bocca alla Dolomiti Energia che a tempo quasi scaduto ha avuto nelle mani i liberi che, se convertiti, avrebbero potuto portare la gara ad un secondo supplementare. Kamar Baldwin, che sfiorato la tripla doppia chiudendo con 11 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist, ha però fallito entrambi (il secondo di proposito per cercare il rimbalzo d’attacco) e così le speranze bianconere si sono spente: a mettere le firme più pesanti su questa vittoria dei padroni di casa ci hanno pensato un Yoan Makoundou dominante nel pitturato e soprattutto nei minuti finali (23 punti conditi con 8 rimbalzi un 5/7 da tre) e Mckinley Wright IV, che ha seguito a ruota il compagno fermandosi, per così dire a quota 22 punti. Alla Dolomiti Energia Trentino, invece, non sono bastati i 25 punti e 6 rimbalzi di Prentiss Hubb e i 22 punti con 5 rimbalzi di Andrejs Grazulis.

La cronaca della gara

Proprio l’ala lettone in forza ai bianconeri è subito entrata in partita, martellando il canestro avversario e firmando 11 dei primi 17 punti della Dolomiti Energia, che è partita fortissimo e si è guadagnata un vantaggio in doppia cifra (17-6). Dopo il timeout chiamato dal coach dei montenegrini Zakelj, è arrivata però la reazione dei padroni di casa che, in avvio di secondo quarto, hanno dapprima trovato il canestro del pari con Popovic e poi quello del sorpasso con l’ex di serata Jacorey Williams. Da quel momento si è innescato un intenso testa a testa, una matassa ingarbugliata che Trento ha cercato di risolvere nel quarto quarto, quando, spinta da Grazulis, ha trovato il nuovo +7 (66-73). Il Buducnost non ha comunque mai mollato la presa sul match e, grazie a Mckinley Wright IV e Makoundou è rimasto in scia, portandosi addirittura a +1 con la bomba del lungo francese a meno di 1’ dalla fine. Dall’altra, parte, però, è arrivata la risposta con la medesima moneta di Grazulis che, a 45” dalla quarta sirena, ha mandato a referto l’83-85 ospite. Un vantaggio cancellato da Wright IV 14” dopo. Gli errori di Stephens (dall’arco) e dello stesso Wright – stoppato da Baldwin – hanno fatto il resto e mandato la gara all’overtime. Supplementare che sembrava essere iniziato nel segno dei padroni di casa: Il Buducnost ha infatti con la stessa moneta ai colpi dall’arco di Forray e Hubb, spingendosi a +5 con le triple di Wright IV e Brandon Paul (prima della serata per lui) e con la spettacolare schiacciata al volo su rimbalzo di Makoundou (98-93). Giocate che hanno messo con le spalle al muro la Dolomiti Energia, capace di riaprire i giochi con la bomba di Hubb (98-96). La responsabilità dell’ultimo tiro se l’è presa Baldwin che ha subito fallo e, dopo aver fallito il primo libero, ha sbagliato anche il secondo per trovare un rimbalzo d’attacco che però non è arrivato.

