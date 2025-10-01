Eurocup basket: Trento travolta da Bourg all'esordio

Trento, 1° ottobre 2025 – Comincia decisamente in salita la stagione in Eurocup della Dolomiti Energia Trento, travolta 79-48 dai francesi di Bourg en Bresse. Alla BTS Arena di Trento non ci è di fatto mai stata storia, perché i transalpini hanno subito spinto sull’acceleratore chiudendo il quarto d’apertura con un margine di 13 lunghezze di vantaggio che si è via via impietosamente ampliato fino al +31 finale. Un passivo che ha punito forse oltremodo una Dolomiti Energia Trento che questa sera ha girato a scartamento ridotto in attacco, portando il solo DJ Steward in doppia cifra per punti segnati (10) e chiudendo con ben 15 palle perse e percentuali al tiro decisamente deficitarie (40% da due e addirittura 15% da tre). Difficoltà che hanno facilitato e non poco la pratica per Bourg en Bresse, trascinata dai 22 punti di Darius McGhee (22 punti con 6/14 da oltre l’arco dei 6.75 metri per lui).

La cronaca della gara

È proprio McGhee (autore di 8 dei primi 10 punti dei suoi) in avvio di gara a stappare il canestro di Trento con le due triple del 6-0 esterno. I bersagli centrati da Steward e Mawugbe sono soltanto illusori, perché la Dolomiti Energia nel quarto d’apertura arranca tremendamente, non riuscendo a contenere le iniziative avversarie e a costruire buoni tiri. Basti pensare che nei primi 10’ gli uomini di Cancellieri tirano con 4/14 dal campo, perdono diversi palloni pesanti e sbagliano tutte e sei le prime triple tentate. Dall’altra parte, invece, Bourg vola sullec ali di McGhee, Mitchell, autore del primo vantaggio esterno in doppia cifra sul 18-8 ma anche della tripla che vale il +13 allo scadere del quarto (23-10). McGhee inaugura la seconda porzione del primo tempo con un'altra tripla, del +16, a cui fa seguito poco più tardi quella di di Gach, che risponde alla prima bomba di serata dei bianconeri scoccata da Steward. Pur continuando a faticare nel decifrare le mosse dell’attacco avversario e a gettare alle ortiche palloni di grande peso specifico, Trento ha la forza di reagire e, nella parte conclusiva del secondo quarto, risale pian piano la china sorretta dai guizzi di Jogela, Bayehe e Steward, tornando addirittura in singola cifra di svantaggio prima dei liberi di Lindo che chiudono il primo tempo con i francesi sul +10 (40-30).

Nonostante la buona volontà messa in campo, gli uomini di coach Cancellieri non riescono comunque a riaprire completamente i giochi perché Bourg ritrova ben presto il bandolo della matassa e, approfittando dei liberi conquistati con astuzia da Kokila, riprende rapidamente quota toccando il +19 al culmine di un 11-0 di parziale (54-35). È la spallata decisiva perché Trento stavolta sbanda ancor più vistosamente e, dopo aver chiuso il terzo quarto sotto (57-40), alza di fatto anzitempo bandiera bianca. I 10’ conclusivi si trasformano infatti in una passerella finale dei francesi che però non alzano il piede dall’acceleratore e allargano la forbice del divario fino al pesantissimo +31 conclusivo.