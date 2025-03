Eurolega, Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna: orario e dove vedere il match

Istanbul, 7 marzo 2025 - Trasferta in terra turca per la Segafredo Virtus Bologna , che in occasione della 28° giornata di Eurolega affronta l' Anadolu Efes Istanbul , dodicesima forza della graduatoria con un record di 13-14, in piena lotta per un posto nel play-in. Quello dei bianconeri, ridotto dal ko interno contro l'Olympiacos, è invece di 7-20. Nello scorso turno, la compagine avversaria ha invece mandato al tappeto l' Alba Berlino sul campo amico. Ricordiamo che queste due società si sono sfidate nel play-in della scorda edizione della competizione, con i turchi ad avere la meglio rispetto a Belinelli e compagni.

Il grande ex

Occhi puntati ovviamente su Luca Banchi , che guida Larkin e compagni ormai da due mesi, dopo aver rassegnato le dimissioni da allenatore delle Vu Nere rassegnate nel mese di dicembre. "Questa è senza dubbio una delle sfide più difficili che ci attendono per la qualità del loro roster - l'analisi dell'ex coach di Bologna - Dopo il rientro da un infortunio dei suoi due giocatori più importanti, Tornike Shengelia e Ante Zizic, la squadra arriverà a Istanbul nella sua forma migliore, come ha dimostrato con l'importante vittoria casalinga contro l'EA7 Emporio Armani Milano nell'ultima partita del campionato italiano. Ci stiamo preparando seriamente per questa partita, che nasconde molti pericoli. E quindi spero che affronteremo questa importante partita con sufficiente aggressività e costanza".

Le dichiarazioni della Casa Virtus

A prendere il posto sulla panchina della Virtus è stato Dusko Ivanovic , che presenta così l'incontro: “Spero che questa gara possa aiutarci a migliorare ea dare minuti a quei giocatori che normalmente non giocano tanto. Tuttavia, come in ogni partita, il nostro obbiettivo rimane sempre quello di provare a vincere". Fra gli ex della partita anche Ante Zizic , che nella passata annata ha lasciato proprio l'Anadolu Efes Istanbul per sposare la causa bianconera. "Affronteremo il match sapendo che avere di fronte una squadra di talento e che vuole giocare la post-season fino alla fine. Dovremo giocare il nostro basket, cercando di migliorare, indipendentemente dall'avversario." In casa Virtus si segnala il rientro tra i giocatori convocabili di Achille Polonara , mentre resta indisponibile Will Clyburn, pure lui con un passato all'Anadolu Efes Istanbul.

Orario e dove vedere la gara

Anadolu Efes Istanbul-Segafredo Virtus Bologna si gioca oggi, venerdì 7 marzo , con palla a due in programma alle 18:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Dazn e Now.