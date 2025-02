Basket, Eurolega: Milano sbanca Kaunas 89-87. E vola verso i play-off

Kaunas (Lituania), 6 febbraio 2025 – È ripartita la corsa dell’EA7 Emporio Armani Milano verso un posto nei playoff di Eurolega: dopo il passo falso sul campo del Bayern Monaco, infatti, l’Olimpia si è prontamente riscattata sbancando Kaunas 89-87.

La grande solidità mentale e la forza di reagire alla rimonta di Kaunas, capace di mettere la testa avanti dopo aver toccato anche il -12, sono state le principali chiavi del successo degli uomini di Messina, trascinati da uno Zach LeDay che ha confermato di essere in un eccellente stato di forma chiudendo con un bottino personale di 26 punti (18 dei quali segnati nei primi 20 minuti), 5 rimbalzi e ben 11 falli subiti.

A dar man forte al texano ci hanno poi pensato un Nico Mannion da 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist (27 di valutazione per lui) e Shavon Shields, che di punti ne ha mandati a referto 17. A cercare di trascinare e tenere a galla lo Zalgiris Kaunsa ci hanno invece pensato un Sylvain Francisco top scorer della partita con 29 punti, Lonnie Walker IV (22 punti) e Deividas Syrvidis (17 punti).

La cronaca della gara

Sono bastati pochi minuti ai biancorossi per prendere le misure allo Zalgiris e trovare giusti ritmi e spaziature in attacco per creare tiri puliti che LeDay e Bolmaro hanno trasformato siglando il +5 esterno (4-9). Per rintuzzare il primo mini-allungo dell’EA7, Kaunas si è affidata al talento di Walker e Francisco, ma Milano in chiusura di quarto ha nuovamente alzato i decibel del proprio gioco spingendosi addirittura a +8 sulle ali di LeDay, Bolmaro Dimitrijevic e Tonut (16-24). Il rientrante Diop in avvio di seconda frazione ha alzato l’asticella del vantaggio meneghino per la prima volta sulla tacca della doppia cifra (16-26).

Spallata e reazione di Zalgiris

Una spallata a cui lo Zalgiris ha saputo replicare con decisione, restando abbarbicato al match grazie alle triple mandate a bersaglio da Sirvydis e Francisco e spingendosi addirittura a -2 al culmine di un parziale di 11-3 (29-31). Una pericolosa minaccia sventata da Milano grazie alla tripla di Brooks che ha riacceso la luce dell’attacco dei biancorossi, capaci poi di allungare nuovamente l’elastico del vantaggio fino al nuovo +8 di metà gara, ispirato da un immarcabile Zach LeDay, già a quota 18 punti dopo i primi 20’ di gioco (42-50).

Milano vola a +12

Così come accaduto già nel secondo quarto, all’uscita dagli spogliatoi Milano è ripartita bene, volando a +12 (55-67 griffato da Shields) e riuscendo all’apparenza a tenere lo Zalgiris a distanza di sicurezza. L’abbassamento del quintetto da parte di coach Trinchieri e il ricorso da parte dei padroni di casa al cambio sistematico in difesa, ha però riaperto repentinamente ogni discorso e tolto certezze all'attacco di Milano: con un 11-0 di break, infatti, lo Zalgiris è tornato a -1 a 10’ dalla fine per poi piazzare la zampata del sorpasso sull’ennesima tripla di Francisco a poco più di 6’ dalla quarta sirena. Nel momento di massima difficoltà, è però emersa tutta la resilienza di Milano che, nel punto a punto finale, è riuscita ad avere la meglio grazie alla freddezza di Mannion e Shields.