Eurolega, cadono Olimpia Milano e Virtus Bologna

Milano, 9 ottobre 2025 – Il terzo turno della stagione regolare di Eurolega si è rivelato decisamente amaro per EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, che hanno rimediato due sconfitte. L’Olimpia ha ceduto all’ultimo respiro 82-79 tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago contro i vicecampioni d’Europa del Monaco. Agli uomini di coach Ettore Messina, ancora orfani di Josh Nebo e incappati in una serata non esaltante al tiro (48% da due e 30% da tre punti), non è bastato il ruggito d’orgoglio nei minuti finali per avere la meglio sui monegaschi al termine di una gara nel complesso molto equilibrata. Alla fine, a fare la differenza è stata la maggior reattività del Monaco, trascinato dai 18 punti dell’ex di serata Mike James (l’altro ex Mirotic si è fermato a quota 7), dalla doppia doppia di Daniel Theis (17 punti conditi da 10 rimbalzi) e dai 13 punti a testa di Alpha Diallo ed Elie Okobo. Sono ben cinque, invece, gli uomini finiti in doppia cifra nello scacchiere di Milano, con Devin Booker che ha portato a casa il miglior bottino personale (15 punti). Milano per tre quarti di gara si è trovata ad inseguire il Monaco ma ha saputo restare aggrappata agli avversari tenendo alto, nonostante i problemi al tiro, il livello dell’agonismo e dell’intensità. Nella quarta frazione è quindi arrivata un’accelerazione della formazione ospite, propiziata dalle triple di Okobo e Diallo che hanno fatto lievitare il vantaggio monegasco per la prima volta in doppia cifra (79-69). Anche nel momento più complicato del match, però, l’Olimpia – nonostante i problemi di falli di Bolmaro e Brown – ha avuto il grande merito di tenere dritta la barra del timone e, aggrappandosi alle giocate di Marko Guduric – tra le quali spicca anche un gioco da quattro punti – ha saputo riaprire completamente i giochi rientrando addirittura a -1 sul sigillo allo scadere dei 24” di Booker (80-79). James dall’altra parte ha mancato una tripla dall’angolo ma Shields non ha sfruttato l’ultima, grande occasione per l’Olimpia, concludendo troppo frettolosamente e venendo stoppato da Diallo. Strazel non ha invece perdonato e ha chiuso i conti con un chirurgico due su due in lunetta. In quel di Parigi è invece arrivata la seconda sconfitta esterna di fila della Virtus Bologna, sconfitta 90-79 dal Paris Basketball del coach italiano Francesco Tabellini, il quale vanta anche un passato sulle panchine delle giovanili bianconere. Il match dell’Adidas Arena è stato sostanzialmente un monologo della formazione transalpina, sospinta da un Nadir Hifi da 20 punti, 6 assist e 4 palloni rubati. Proprio i palloni gettati alle ortiche (26) sono stati uno dei punti deboli della serata della Virtus, che ha inoltre concesso al Paris ben 20 rimbalzi d’attacco. A tutto questo vanno aggiunte le prestazioni opache di giocatori di peso specifico come Vildoza (4 punti), Edwards (1/7 da tre per lui); Pajola, Taylor e Hackett. Tra i pochi a meritarsi la sufficienza piena, tra i bianconeri, c’è Matt Morgan con i suoi 21 punti. L’andamento della gara è ben presto riassumibile: già nel secondo quarto, infatti, il Paris ha alzato i ritmi di gioco e la Virtus ha iniziato ad arrancare, incassando 49 punti nei primi 20’ (49-40). Da quel momento, i padroni di casa non si sono più voltati indietro, raggiungendo l’apice della loro serata sul +18 e amministrando senza grossi affanni.