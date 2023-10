Basket Eurolega, è crisi Olimpia Milano: biancorossi ko anche contro il Maccabi

Milano, 31 ottobre 2023 – Continua la crisi di risultati dell’EA7 Emporio Armani Milano che, nel recupero della seconda giornata di Eurolega, incassa la terza sconfitta europea di fila perdendo 98-90 in casa contro il Maccabi Tel Aviv. I biancorossi per la terza volta consecutiva hanno incassato più di 80 punti, ma soprattutto hanno permesso alla compagine israeliana, estremamente precisa nel tiro da due (30/45 per un complessivo 66.7%), di giocare ai ritmi a lei più congeniali e di sfruttare tutto il proprio potenziale atletico: finiti anche a -10 nel corso del primo tempo, i gialloblù hanno avuto il merito di restare in partita grazie alle giocate muscolari di Josh Nebo (14 puntI). Nel terzo quarto è poi salito in cattedra Jasiel Rivero (miglior realizzatore con 21 punti) che si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha portata al sorpasso prima di cedere il testimone e a Lorenzo Brown (20 punti conditi con 12 assist) e Tamir Blatt, i quali hanno gestito con estrema lucidità il finale e hanno spinto il Maccabi verso la vittoria. Ennesima serata da dimenticare, invece, per l’Olimpia Milano che ancora una volta non ha saputo sfruttare i momenti propizi per dare la spallata decisiva, ha concesso troppi rimbalzi offensivi e commesso troppi errori difensivi poi pagati a caro prezzo: non sono quindi bastati ai biancorossi i 46 punti dell’accoppiata Mirotic-Shields (24 per il primo e 22 per il secondo) e i 18 mandati a referto da Johannes Voigtmann.

La cronaca della gara

Ritmi e punteggi alti sin dalle prime battute, nelle quali il Maccabi trova con continuità la via del canestro mandando a bersaglio tutti i primi nove tiri tentati. Milano, pur finendo con la testa sott’acqua, ha la forza di rendere la pariglia ai gialloblù, di mettere la freccia del sorpasso e di provare addirittura a fare uno scatto grazie a un Nikola Mirotic da 12 punti nei primi 10’: dal -3 i biancorossi arrivano al +7, margine con cui riescono a chiudere un primo quarto in cui hanno tirato con il 70% da due e addirittura il 100% da tre (32-25). Le cose rischiano di complicarsi ulteriormente per il Maccabi a inizio secondo quarto, perché gli israeliani esauriscono il bonus falli in meno di 2’. Milano cerca di approfittarne attaccando con pazienza e criterio e allungando l’elastico del proprio vantaggio fino alla doppia cifra (37-27). Nel loro momento migliore, però, i biancorossi commettono un paio di leggerezze in transizione difensiva e concedono qualche rimbalzo pesante; errori che generano canestri facili del Maccabi, il quale si rimette così in corsa toccando addirittura il -1 (39-38). Un antisportivo di Colson fa però respirare l’Olimpia che riprende rapidamente quota (46-38). È Jasiel Rivero questa volta a rimettere in carreggiata il Maccabi che si riporta nuovamente a una sola lunghezza di distanza e addirittura spreca il sorpasso con Menco graziando Milano che può quindi allungare nuovamente prima di rientrare negli spogliatoi sul 52-50.

È buono il ritorno sul parquet dell’Armani che prova a correre e ritrova il +7 con i sigilli di Lo e Voigtmann. Una fiammata smorzata dalla verve, sul fronte opposto, della coppia formata da Brown e Colson che approfitta della poca continuità difensiva di Milano e risponde colpo su colpo trascinando il Maccabi al controsorpasso sul 59-60. A dar man forte al duo gialloblù si aggiunge poi un incontenibile Rivero (19 punti nei primi 30’ per lui) che mette in campo una strabordante energia, martella il canestro biancorosso e piazza esclamativo sul terzo quarto con il sigillo allo scadere che vale il +3 in favore del Maccabi a 10’ dalla fine (72-75). Quando il gioco riparte Milano, pur con un po’ troppa frenesia nelle esecuzioni d’attacco, cerca di tenere il passo, ma la difesa del Maccabi concede ai biancorossi che devono quindi aggrapparsi ai guizzi dei singoli – e nello specifico i “soliti” Mirotic e Shields – per griffare il -1 a 2’55” dalla fine (84-85). Kattache è così costretto a chiamare un timeout, da cui i suoi escono nel miglior modo possibile: le triple di Brown ricacciano infatti Milano a -9 (84-93). Le preziose giocate di Blatt fanno il resto e lanciano definitivamente il Maccabi verso la vittoria.