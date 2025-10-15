Eurolega. Crollo Olimpia in casa del Bayern: solo venti punti nella ripresa e nuova sconfitta

Niente da fare per l’Olimpia Milano che inciampa ancora in trasferta in Eurolega e perde la terza gara consecutiva in Coppa. Questa volta succede a Monaco di Baviera, dove l’Armani è stata battuta dal Bayern con il punteggio anacronistico di 64-53. Due squadre che non hanno segnato mai ed evidentemente Milano ancora meno, con un pessimo 19/59 dal campo e la miseria di 20 punti nella ripresa che segnalano un problema enorme in attacco. Booker è uomo-ovunque con 11 punti e 12 rimbalzi, da buon ex di turno, ma non basta.

Inizio a rilento per le due squadre che rimangono a contatto, al 5’ l’Olimpia è avanti 4-5. Poi l’equilibrio continua costante, all’11’ il punteggio è ancora in parità sul 16-16 con Shields da 4 a sparigliare le carte ed è lo stesso americano di Milano che sigla il massimo vantaggio (28-33), proprio ad un passo dall’intervallo. Il Bayern cambia passo dopo aver toccato il -7 a inizio ripresa, sorpassa con Baldwin (38-37) e poi scappa via, perché anche un +6 (46-40 al 30’) in una gara così a basso punteggio è un macigno. Booker trascina l’EA7 (49-45), ma la differenza non si sposta e alla fine è ancora Baldwin il match-winner.

Non c’è neanche il tempo di respirare, domani alle 19 Milano sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, questa volta a Kaunas. Intanto radio-mercato vocifera già di un innesto per gestire gli infortuni: l’americano Nate Sestina, “4“ tiratore ex Valencia e Fener, potrebbe a brevissimo diventare biancorosso.

BAYERN MONACO-ARMANI MILANO 64-53 (16-14; 28-33; 46-40)

Sandro Pugliese