  2. Basket
Eurolega. Crollo Olimpia in casa del Bayern: solo venti punti nella ripresa e nuova sconfitta

Niente da fare per l’Olimpia Milano che inciampa ancora in trasferta in Eurolega e perde la terza gara consecutiva in...

di SANDRO PUGLIESE
15 ottobre 2025
Devin Booker, ex della sfida di ieri sera in Germania

Niente da fare per l’Olimpia Milano che inciampa ancora in trasferta in Eurolega e perde la terza gara consecutiva in Coppa. Questa volta succede a Monaco di Baviera, dove l’Armani è stata battuta dal Bayern con il punteggio anacronistico di 64-53. Due squadre che non hanno segnato mai ed evidentemente Milano ancora meno, con un pessimo 19/59 dal campo e la miseria di 20 punti nella ripresa che segnalano un problema enorme in attacco. Booker è uomo-ovunque con 11 punti e 12 rimbalzi, da buon ex di turno, ma non basta.

Inizio a rilento per le due squadre che rimangono a contatto, al 5’ l’Olimpia è avanti 4-5. Poi l’equilibrio continua costante, all’11’ il punteggio è ancora in parità sul 16-16 con Shields da 4 a sparigliare le carte ed è lo stesso americano di Milano che sigla il massimo vantaggio (28-33), proprio ad un passo dall’intervallo. Il Bayern cambia passo dopo aver toccato il -7 a inizio ripresa, sorpassa con Baldwin (38-37) e poi scappa via, perché anche un +6 (46-40 al 30’) in una gara così a basso punteggio è un macigno. Booker trascina l’EA7 (49-45), ma la differenza non si sposta e alla fine è ancora Baldwin il match-winner.

Non c’è neanche il tempo di respirare, domani alle 19 Milano sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, questa volta a Kaunas. Intanto radio-mercato vocifera già di un innesto per gestire gli infortuni: l’americano Nate Sestina, “4“ tiratore ex Valencia e Fener, potrebbe a brevissimo diventare biancorosso.

BAYERN MONACO-ARMANI MILANO 64-53 (16-14; 28-33; 46-40)

Sandro Pugliese

© Riproduzione riservata

