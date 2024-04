Eurolega, al via l'ultimo turno: dove vedere le gare di Milano e Bologna

Milano, 11 aprile 2024 – Il momento della verità e dei verdetti è arrivato. Tra questa sera e domani si giocherà infatti il 34° ed ultimo turno della regular season di Euroleague, che vede le protagoniste anche le italiane EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. La posta in palio è particolarmente alta soprattutto per l’Olimpia Milano, che scenderà in campo questa sera alle 20.05 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport) alla Stark Arena di Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv. La netta vittoria ottenuta la scorsa settimana nell’Euroderby contro la Virtus ha tenuto viva la fiammella di speranza dei meneghini di arrivare al decimo posto, l’ultimo valido per agguantare un posto ai play-in: il destino non è però pienamente in mano all’Olimpia che per raggiungere il traguardo dovrà in primis sconfiggere il Maccabi – già certo del settimo posto finale e di un posto ai play-in – e poi sperare nelle sconfitte di Efes Istanbul e Partizan Belgrado, rispettivamente impegnate contro la Stella Rossa Belgrado e il Valencia. Possibilità, insomma, appese a un sottilissimo filo. Aspetto di cui è perfettamente conscio coach Ettore Messina, il quale ha chiesto ai suoi ragazzi un extra-sforzo per continuare a sperare fino all’ultimo istante: “Affronteremo una squadra molto atletica – ha spiegato alla vigilia Messina –, che è stata capace di raggiungere il traguardo del play-in pur avendo giocato per tutta la stagione senza il supporto del proprio pubblico, che è un qualcosa di davvero notevole. Hanno un paio di guardie in grado di trascinare il resto della squadra e i loro lunghi sono molto dinamici e dotati fisicamente. Per noi molto dipenderà dal lavoro che riusciremo a fare nella conduzione della transizione difensiva e sotto i tabelloni”. I pericoli numero uno per Milano sono senza dubbio da Wade Baldwin e Lorenzo Brown sugli esterni e da Bonzie Colson e soprattutto Josh Nebo sotto le plance. Ben diversa, invece, la situazione della Virtus Segafredo Bologna, che di partecipare ai play-in è ormai già aritmeticamente certa e che domani, venerdì 12 aprile, affronterà alle ore 20.30 il Baskonia Vitoria tra le mura amiche della Segafredo Arena (il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e DAZN). L’obiettivo dei bianconeri è quello di interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive per blindare quantomeno l’ottavo posto, che garantisce una doppia possibilità ai play-in e l’eventuale secondo turno disputato in casa. In caso di sconfitta, invece, i felsinei potrebbero invece finire noni se l’Efes cadesse contro la Stella Rossa Belgrado o addirittura decimi in caso di concomitante successo della formazione turca. Bologna, rinfrancata dal netto successo ottenuto in campionato contro l’Umana Reyer Venezia, è insomma chiamata ad un ultimo ma importante sforzo per cercare di invertire il trend negativo sul piano dei risultati in Europa ma anche dell’energia messa in campo, in cui è finita in quest’ultimo periodo. Senza dubbio molto intrigante la sfida nella sfida tra i tiratori Marcus Howard e Marco Belinelli, ma anche quella tra i muscoli e l’energia garantiti da Toko Shengelia da una parte e da Chima Moneke dall'altra, una delle principali rivelazioni di questa Eurolega. I bianconeri dovranno però prestare massima attenzione alla pericolosità che possono dare sugli esterni anche l’ex Milano Theodore, Vanja Marinkovic e nel pitturato Kotsar, Diop e Costello. Lo spettacolo e l'intensità sembrano quindi garantiti.