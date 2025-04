Eurolega: Fenerbahce alle Final Four. Parigi cede anche in gara 3 ma dopo un overtime

Madrid (Spagna), 29 aprile 2025 – Il Fenerbahce Istanbul è la prima squadra a strappare un pass per le Final Four di Eurolega 2025, che si svolgeranno ad Abu Dabi dal 23 al 25 maggio prossimi. La formazione turca ha infatti sudato le proverbiali sette camicie ma alla fine ha chiuso sul 3-0 la serie con il Paris Basketball piegando i parigini 98-88 dopo un tempo supplementare all’Adidas Arena: fondamentali per la squadra di coach Jasikevicius, sono stati i sette punti di fila con cui Tarik Biberovic (miglior realizzatore dei suoi con un bottino finale) ha aperto l’overtime sparigliando le carte in tavola in maniera decisiva. Sono invece 18 i punti portati alla causa turca da Nigel Hayes-Davis, mentre al Paris Basketball non sono bastati i 29 di TJ Shorts, che nel quarto quarto ha guidato la rimonta transalpina con 12 punti in 10’, e i 24 di Nadir Hifi. Gara di intensità ed equilibrio a dir poco rari, in cui le due squadre si sono braccate vicendevolmente non superando mai i sette punti di scarto nell’arco dei primi 40’. Un equilibrio che il Fener ha cercato di spezzare aumentando i giri del motore nel quarto quarto e spingendosi fino al +6 a meno di 3’ dalla fine. Un TJ Shorts di divero avviso e incontenibile nella frazione (12 punti nel quarto), ha però tenuto in scia Parigi firmando la parità a quota 80 a 15” dalla fine. L’eccellente difesa parigina sull’ultima conclusione della speranza di Baldwin ha fatto il resto portando il match all’overtime. Lo sforzo profuso per prolungare la gara è però costato caro ai ragazzi di Splitter che iniziato il supplementare subendo un 7-0 tutto firmato da Biberovic e non sono più riusciti a colmare il gap.

Il Real porta a gara 4 l’Olympiacos

Andrà invece quantomeno a gara 4 la serie tra l’Olympiacos e il Real Madrid che, sotto 2-0 dopo le due gare al Pireo, ha avuto un ruggito d’orgoglio e ha superato gli ellenici 80-72 alla prima davanti al pubblico amico del Wizink Center: una vittoria “merengue” su cui ci sono le firme decisamente importanti di Walter Tavares (15 punti e 5 rimbalzi), Mario Hezonja e Dzanan Musa (14 punti a testa). Non è invece bastato un Sasha Vezenkov in formato MVP (21 punti e 9 rimbalzi) e ben coadiuvato da Nigel Williams-Goss (17 punti) a portare all’impresa l’Olympiacos, che si presentava a Madrid orfano di Evan Fournier. Altrettanto determinante per il Real è stata però anche la difesa che, dopo il 23-10 subito dai Blancos nel secondo quarto, ha stretto decisamente bene le maglie concedendo soltanto 12 punti all’Olympiacos. Musa, Tavares e Hezonja hanno fatto il resto sul fronte offensivo confezionando il parziale che ha permesso ai padroni di casa di affacciarsi sul quarto quarto con due punti di vantaggio. Fiducia pura per la formazione di coach Mateo, che nel quarto quarto ha poi assestato la spallata decisiva grazie alle giocate muscolari di Ibaka e Garuba, i quali – insieme ad Abalde – hanno ispirato la fuga a +10, che ha spento le ultime speranze greche.