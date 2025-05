Basket, Eurolega: il Fenerbahce è campione d’Europa, Monaco ko nella finalissima

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 25 maggio 2025 – Il Fenerbahce Istanbul trionfa nella finalissima della Turkish Airlines Euroleague 2024/2025, giunta alla sua venticinquesima edizione, battendo il Monaco per 70-81. E’ il secondo trionfo continentale nella storia del club gialloblu che mette in bacheca questo prestigioso trofeo dopo quello conseguito nel 2017 e, al tempo stesso, riscatta l’amarezza della sconfitta ottenuta sei anni fa. Mvp della serata è Nigel Hayes-Davis autore di 23 punti a cui ha aggiunto nove rimbalzi ed un trenta di valutazione. Nelle fila transalpine non sono bastati i 19 di Alpha Diallo e i 17 di Mike James, ancora una volta protagonista dopo la semifinale vinta contro l’Olympiakos Pireo che, nella finale del terzo e quarto posto, si è imposto per 97-93 nel derby greco contro il Panathinaikos Atene.

Gara equilibrata decisa nel finale dall’esperienza di Guduric e Hayes-Davis

Dopo il canestro iniziale di Guduric (19 punti iscritti a referto), a prendersi subito la scena è la compagine del Principato che mette immediatamente a dura prova la difesa turca costretta ad incassare un parziale di 13-2 propiziato dagli otto punti di Mike James ben supportato da Alpha Diallo. Nelle fila avversarie è Nigel Hayes-Davis insieme a Devon Hall a tenere aperto lo scenario riuscendo a riportarsi sotto di un solo possesso con Biberovic. Melli coi suoi due tiri liberi fisserà il 20-18 allo scadere della prima frazione. L’appuntamento col sorpasso è rimandato di qualche minuto quando avverrà grazie a Baldwin ma durerà qualche istante, il tempo necessario al Monaco per replicare e riportarsi avanti di otto lunghezze con Jordan Loyd. Il match resta ugualmente aperto perché gli uomini di coach Jasikevicius danno filo da torcere rifacendosi sotto prima con Birch per poi trovare i tiri liberi con Hall che consentirà al Fenerbahce di mettere il naso avanti all’intervallo sul 33-35. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia cambia padrone coi gialloblu che riescono che provano a prendere il largo con la prima tripla di serata da parte di Guduric. Non sono di quest’avviso Daniel Theis e Mike James che riscrivono le sorti del match con un parziale di 9-4. L’equilibrio prenderà il sopravvento con nessuna delle due sfidanti che riuscirà a prendere così come conferma il parziale della terza frazione (51-54). Di ritorno sul parquet Baldwin e McCollum lanciano la propria squadra sulla doppia cifra di scarto, facendo scattare il primo campanello d’allarme per i monegaschi che interrompono il digiuno dopo quattro giri di lancette. C’è solo una parola nella testa dei ragazzi di Spanoulis: rimonta. Strazel suona la carica gonfiando la retina dai 6.75 metri al 38’ (64-69). Guduric e Nigel Hayes-Davis mettono la ciliegina sulla torta col + 10 che vale molto più di una ipoteca sulla vittoria finale. Il Fenerbahce è campione d’Europa.