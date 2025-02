Eurolega, Milano-Monaco: orario e dove vedere la partita

Milano, 27 febbraio 2025 – Dopo la pausa torna l'Eurolega, che mette Milano di fronte al Monaco. L’Olimpia arriva a questa partita, la quart’ultima sul proprio campo, con un record di 14-12, lo stesso di Barcellona e Partizan e vale una posizione tra l’ottavo e il decimo posto, tutte buone per i play-in, anche se il livello di difficoltà è strettamente connesso alla posizione finale (l’Olimpia è 1-1 ma in debito negli scontri diretti con il Partizan; deve giocare in casa con il Barcellona, battuto in casa sua; resta da giocare Partizan-Barcellona). Al tempo stesso, la truppa di coach Ettore Messina è ad una vittoria dal prezioso settimo posto di Paris Basketball e ad una sconfitta dall’11° del Real Madrid, che oggi sarebbe la prima tra le squadre eliminate dalla post-season.

Con otto sfide ancora da giocare, tutto è ancora possibile. Vale anche per il Monaco, che è 16-10, il bilancio che ha la terza e anche la sesta in classifica. Ambedue le squadre sono reduci da una pausa dolorosa, in quanto hanno perso la finale della propria coppa nazionale, l’Olimpia con Trento, Monaco con Le Mans (prima di venire a Milano ha però vinto la semifinale di Coppa di Francia, che è un ulteriore competizione contro l’Asvel). Quindi sono ferite e determinate al tempo stesso. La formazione del Principato, che conta fra le sue file l'ex Mike James, ha anche aggiunto al suo roster un quarto centro, con il pedigree della grande star, ovvero il tedesco Daniel Theis, al ritorno in Europa dopo otto stagioni. Le scarpette rosse rispetto alle ultime gare di EuroLeague recupera Nikola Mirotic (secondo nella valutazione, quarto nei punti, quinto nei rimbalzi), ma perde Leandro Bolmaro, che ha la spalla destra fuori uso.

I precedenti

Sono solo sette i precedenti, e tutti concentrati nelle ultime tre stagioni con bilancio di 4-3 a favore della squadra del Principato. I lombardi sono 2-2 in trasferta e 1-2 sul campo di casa. L’Olimpia ha vinto nella stagione 2022/23 a Milano rimontando da meno 16 nel secondo quarto; lo scorso anno ha perso in casa ma vinto in trasferta 98-80 con 21 punti di Nikola Mirotic; in questa stagione, il precedente è favorevole al Monaco 93-80.

Le parole di Messina

“Sia noi che loro siamo contrariati per non essere riusciti a vincere la coppa nazionale, ma ci siamo preparati bene per riprendere il nostro cammino in un’Euroleague in cui d’ora in avanti ogni partita sarà estremamente importante - il commento di coach Messina - Ritornare ad una valida circolazione di palla e ad una difesa che possa generare palloni per andare in contropiede sarà fondamentale per tentare di battere una squadra come Monaco, che è profonda e ha grandi ambizioni”.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Milano e Monaco è in programma giovedì 27 febbraio, con inizio fissato alle 20:30. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn e Now.