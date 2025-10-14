Eurolega: Milano sconfitta anche a Monaco di Baviera

Monaco di Baviera (Germania), 14 ottobre 2025 – Si allunga a tre la striscia di sconfitte di fila in Eurolega dell’EA7 Emporio Armani Milano che a Monaco di Baviera perde 64-53 contro il Bayern. Fatale all’Olimpia è stata la ripresa, nella quale i biancorossi hanno pagato lo scotto di un attacco troppo statico al cospetto della difesa dei bavaresi e capace di produrre soltanto 20 punti in altrettanti minuti. Gli uomini di coach Ettore Messina, che si presentavano all’appuntamento senza Zach LeDay e Josh Nebo (out l’ex biancorosso Voigtmann e Jokubaitis nel Bayern), hanno chiuso la gara con percentuali decisamente deficitarie al tiro (40% da due e addirittura 15.8% da tre) e con due soli giocatori in doppia cifra (l’ex Devin Booker miglior realizzatore dei meneghini con 11 punti conditi con 12 rimbalzi). Nel Bayern si sono invece messi in evidenza Vladmir Lucic con 15 punti e Andreas Obst con 14 (entrambi hanno raccolto 5 rimbalzi). E dire che l’Olimpia, sfruttando l’ottimo contributo di un Shavon Shields schierato da quattro tattico, era partita con il piede giusto. La reazione del Bayern non si è però fatta attendere ed è arrivata grazie alle griffe di Lucic, Obst (e successivamente anche Giggey) che da oltre l’arco hanno firmato il sorpasso dei padroni di casa, capaci poi di chiudere avanti due lunghezze un primo quarto in cui gli attacchi non hanno di certo dato spettacolo (16-14). In avvio di seconda frazione il canestro di Mannion e la tripla di Brooks hanno permesso all’Armani di rimettere la freccia del sorpasso. Il Bayern ha quindi cercato di tamponare la situazione in un frangente di gara molto spezzettato, ma sul finire di tempo, grazie all’ex Booker e a Shields, Milano è nuovamente salita di colpi sia in attacco che in difesa, riuscendo così a rientrare in spogliatoio con un tesoretto di cinque punti (33-28). Dopo aver toccato anche il +7 al ritorno sul parquet, però, i meneghini non hanno saputo dare continuità al momento positivo: la difesa in ala forte di Mike su Shields ha tolto opzioni preziose all’attacco di Milano, che questa sera non è neppure riuscita a far accendere Guduric (3 punti con 1/5 dal campo per lui). I bavaresi hanno così ripreso il sopravvento, spingendosi a +5 al culmine di un 14-2 di parziale (42-37) ed entrando negli ultimi 10’ sul 46-40 (soltanto 7 i punti segnati dall'Olimpia nel quarto). Per Milano nel quarto quarto è definitivamente calata la notte. L’EA/ è infatti rimasta troppo statica in attacco al cospetto di un Bayern che ne ha così approfittato per mettere definitivamente le mani sulla vittoria grazie ai canestri finali di Mike e Lucic.

Infine, in Basketball Champions League, è arrivato il secondo ko per la matricola Trapani Shark, che in casa è stata battuta all’ultimo respiro 91-89 dai turchi del Tofas Bursa, trascinati dai 21 punti di Marek Blazevic e dai 13 di Yigitcan Saybir. Resta però tanto rammarico ai siciliani, ai quali non sono bastati quattro uomini in doppia cifra (top scorer Timmy Allen con 15 punti): Trapani, dopo un primo tempo chiuso a -15 con 51 punti subiti (51-36) e aver toccato successivamente anche il -21, ha imbastito una grande rimonta che si è arenata sul -3 a pochi secondi dalla fine.