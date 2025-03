Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbahce: orario e dove vedere la sfida

Milano, 5 marzo 2025 - Un’altra grande notte di Eurolega attende l’Olimpia Milano, che nella terzultima gara casalinga della stagione regolare riceve il Fenerbahce secondo in classifica, con Nicolò Melli e Devon Hall ad aggiungere una componente nostalgica ad una sfida che conta tantissimo per la classifica. La formazione turca cercherà di avvicinare l'obiettivo di chiudere fra le prime quattro, che le permetterebbero di avere il vantaggio del fattore campo nei playoff, mentre i padroni di casa – un po’ più indietro in graduatoria – tenteranno di consolidare la loro posizione all’interno della zona play-in e, se possibile, migliorarla. Con sette gare ancora da giocare per quanto concerne la regular season, inclusa questa, ovviamente ogni partita può avere un peso enorme sull’esito della stagione. I biancorossi avevano vinto a Kaunas prima della pausa e hanno battuto il Monaco alla ripresa, di fatto coinvolgendolo nella battaglia. Ora prova a sconfiggere davanti al proprio pubblico un altro avversario della prima fascia della classifica, avversario già steso a Istanbul nella partita di andata.

I numeri

Il Fenerbahce non segna tantissimo (81.6 punti per gara, 13°), è diciottesimo nel tiro da due (51.4%), ma concede 80.4 punti a partita, quarto valore assoluto, perché sporca le percentuali di tiro avversarie (è terzo nel difendere sul tiro da due; terzo nel difendere sul perimetro) e non concede seconde chance (è primo per minor numero di rimbalzi offensivi concessi, statistica in cui l’Olimpia è terza). Questo dicono i numeri, ma l’Olimpia nella partita di andata vinse segnando meno triple e tirando peggio da tre dell’avversario, però lo tenne al 47% da due e tirò meglio attaccando l’area, con una prova mostruosa di Nikola Mirotic, che ebbe 38 di valutazione. L’altra chiave di quella vittoria fu la difesa su Nigel Hayes-Davis, una delle migliori ali di Eurolega, che venne contenuto a sei punti segnati. Rispetto a quella partita, il Fenerbahce ha aggiunto due giocatori, il centro Jilson Bango proveniente da Saragozza che per ora ha giocato poco, e il veterano Errick McCollum, tornato in Eurolega dopo quattro stagioni, a 37 anni di età, che invece si sta rivelando determinante offensivamente con 11.7 punti per gara in 17 minuti sul campo.

Le dichiarazioni da casa Olimpia

“Affrontiamo una squadra di altissimo livello ed enorme profondità. La fisicità che esprime in difesa dovremo attaccarla muovendo molto la palla ed eseguendo spaziature corrette, oltre che farci trovare pronti quando sarà necessario effettuare qualche aggiustamento tattico - le parole di coach Ettore Messina - Difensivamente, conosciamo il loro potenziale, per cui siamo consapevoli che sarà necessaria una prestazione di grande sacrificio e attenzione”. Al commento dell'allenatore dei meneghini fa seguito quello di Fabien Causeur. “Per noi l’aspetto cruciale è giocare una partita solida e continua per 40 minuti, senza alti e bassi, che sono stati il nostro problema tante volte. Domani sarà importante contro la squadra seconda in classifica e reduce da una bella vittoria a Parigi, essere consistenti in generale ma specialmente in difesa e a rimbalzo”, sottolinea l'ex Real Madrid. “L’obiettivo è ripetere la partita della scorsa settimana contro Monaco anche contro un avversario fortissimo e stimolante come il Fenerbahce con i suoi campioni come sono, nel mio ruolo, talenti quali Wade Baldwin e Marko Guduric - aggiunge Stefano Tonut - Ormai, vista la classifica, ogni gara è una finale e come tale va interpretata, soprattutto giocando in casa davanti al pubblico che sarà il nostro sesto uomo”.

Orario e dove vedere la sfida

L'incontro si disputa giovedì 6 marzo (palla a due alle 20:30) all’Unipol Forum. Sarà possibile seguire l'incontro su su Sky Sport Max e in streaming su Dazn e Now.

