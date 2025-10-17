Eurolega basket: Olimpia Milano sbanca Kaunas 89-78

Acquista il giornale
I biancorossi rimontano dal -16 e ritrovano la via del successo in Europa. Prova di grande sostanza dei meneghini che portano sei uomini in doppia cifra

di MATTEO AIROLDI
17 ottobre 2025
Shavon Shields, Marko Guduric (Ciamillo-Castoria)

Kaunas (Lituania), 16 ottobre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano, nonostante le pesanti assenze di Brown, Nebo e LeDay, riassapora il dolce gusto della vittoria in Eurolega battendo a domicilio lo Zalgiris Kaunas 89-78. Una vittoria figlia del grande carattere messo in campo dagli uomini di coach Ettore Messina che, neppure dopo essere finiti a -16 sotto i colpi di un tarantolato Butkevicius (per lui 20 punti segnati tutti nel primo tempo), ha mollato la presa sul match riuscendo a ribaltare la situazione con una ripresa di grande solidità difensiva e qualità (50-36 il parziale nei secondi 20’ di gioco). Anche l’attacco ha però giocato un ruolo determinante, trovando con il passare dei minuti i giri giusti e chiudendo con ben sei uomini portati in doppia cifra per punti segnati. Sono 15 a testa quelli mandati a bersaglio da Shavon Shields, ispiratore della rimonta, Devin Booker (per lui anche 7 rimbalzi), capitan Pippo Ricci (segnati con un chirurgico 5/5 nel tiro da tre punti) e Quinn Ellis, mentre Marko Guduric si è spinto fino a quota 14 con anche 7 rimbalzi catturati.

La gara

La partenza difensiva di Milano è un po’ soft: i biancorossi concedono infatti qualcosa di troppo al ferro, ma almeno inizialmente riescono a tenere il passo dello Zalgiris (6-5). Nel momento in cui i meneghini sembrano trovare la giusta chiave per proteggere l’area, però, lo Zalgiris inizia a trovare il feeling con il canestro dalla lunga distanza. Particolarmente ispirato è Butkevicius, il quale segna tre bombe ravvicinate che spingono lo Zalgiris al +8 al suono della prima sirena (21-13). Lo show del classe 1992 – che in un amen raggiunge quota 20 punti con 7/7 al tiro – prosegue poi in avvio di seconda frazione, quando arrivano altre due triple e una schiacciata per il +16 di Kaunas (31-15). L’Olimpia sbanda, ma nel momento di massimo sbandamento in soccorso dei biancorossi arriva Shavon Shields: il danese porta a casa 8 punti e un assist in un fazzoletto di pochi secondi, tamponando emorragia e dando fiducia a un’EA7 che pian piano ritrova fluidità offensiva. Milano, pur concedendo qualche rimbalzo d’attacco di troppo (13 per lo Zalgiris nei primi 20’) riesce così a invertire l’inerzia del match e a imbastire un’inesorabile rimonta culminata nella tripla di capitan Ricci che vale il sorpasso a poco più di 1’30” dall’intervallo lungo. Nel finale di tempo, però, arrivano un paio di sbavature difensive milanesi, che permettono allo Zalgiris di piazzare due schiacciate con Wright e rientrare in spogliatoio con un possesso pieno di vantaggio (42-39). Al ritorno sul parquet, lo Zalgiris cerca nuovamente di prendere in mano le redini del match con sei punti ravvicinati di Tubelis per il nuovo +5 interno (54-49) rintuzza pure questo timido assalto replicando con Bolmaro, Ellis e Booker che griffano il controsorpasso sul 56-55. Gli uomini di Messina riescono anche ad arginare il problema dei rimbalzi d’attacco concessi con una difesa attenta e, nonostante i primi guizzi di serata di Francisco, entrano nei 10’ conclusivi di gara sul +2 (63-61). La svolta decisiva per i biancorossi sembra dietro l’angolo e arriva nella quarta frazione, nella quale i biancorossi trovano minuti da qualità e intensità da un Dunston vera e propria guida della difesa e triple pesantissime da Ellis e capitan Ricci, che fanno lievitare oltre la doppia cifra il vantaggio dell’EA7 che poi nel finale amministra senza correre rischi.

© Riproduzione riservata

