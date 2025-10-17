Eurolega basket: Olimpia Milano sbanca Kaunas 89-78

Kaunas (Lituania), 16 ottobre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano, nonostante le pesanti assenze di Brown, Nebo e LeDay, riassapora il dolce gusto della vittoria in Eurolega battendo a domicilio lo Zalgiris Kaunas 89-78. Una vittoria figlia del grande carattere messo in campo dagli uomini di coach Ettore Messina che, neppure dopo essere finiti a -16 sotto i colpi di un tarantolato Butkevicius (per lui 20 punti segnati tutti nel primo tempo), ha mollato la presa sul match riuscendo a ribaltare la situazione con una ripresa di grande solidità difensiva e qualità (50-36 il parziale nei secondi 20’ di gioco). Anche l’attacco ha però giocato un ruolo determinante, trovando con il passare dei minuti i giri giusti e chiudendo con ben sei uomini portati in doppia cifra per punti segnati. Sono 15 a testa quelli mandati a bersaglio da Shavon Shields, ispiratore della rimonta, Devin Booker (per lui anche 7 rimbalzi), capitan Pippo Ricci (segnati con un chirurgico 5/5 nel tiro da tre punti) e Quinn Ellis, mentre Marko Guduric si è spinto fino a quota 14 con anche 7 rimbalzi catturati.

La gara

La partenza difensiva di Milano è un po’ soft: i biancorossi concedono infatti qualcosa di troppo al ferro, ma almeno inizialmente riescono a tenere il passo dello Zalgiris (6-5). Nel momento in cui i meneghini sembrano trovare la giusta chiave per proteggere l’area, però, lo Zalgiris inizia a trovare il feeling con il canestro dalla lunga distanza. Particolarmente ispirato è Butkevicius, il quale segna tre bombe ravvicinate che spingono lo Zalgiris al +8 al suono della prima sirena (21-13). Lo show del classe 1992 – che in un amen raggiunge quota 20 punti con 7/7 al tiro – prosegue poi in avvio di seconda frazione, quando arrivano altre due triple e una schiacciata per il +16 di Kaunas (31-15). L’Olimpia sbanda, ma nel momento di massimo sbandamento in soccorso dei biancorossi arriva Shavon Shields: il danese porta a casa 8 punti e un assist in un fazzoletto di pochi secondi, tamponando emorragia e dando fiducia a un’EA7 che pian piano ritrova fluidità offensiva. Milano, pur concedendo qualche rimbalzo d’attacco di troppo (13 per lo Zalgiris nei primi 20’) riesce così a invertire l’inerzia del match e a imbastire un’inesorabile rimonta culminata nella tripla di capitan Ricci che vale il sorpasso a poco più di 1’30” dall’intervallo lungo. Nel finale di tempo, però, arrivano un paio di sbavature difensive milanesi, che permettono allo Zalgiris di piazzare due schiacciate con Wright e rientrare in spogliatoio con un possesso pieno di vantaggio (42-39). Al ritorno sul parquet, lo Zalgiris cerca nuovamente di prendere in mano le redini del match con sei punti ravvicinati di Tubelis per il nuovo +5 interno (54-49) rintuzza pure questo timido assalto replicando con Bolmaro, Ellis e Booker che griffano il controsorpasso sul 56-55. Gli uomini di Messina riescono anche ad arginare il problema dei rimbalzi d’attacco concessi con una difesa attenta e, nonostante i primi guizzi di serata di Francisco, entrano nei 10’ conclusivi di gara sul +2 (63-61). La svolta decisiva per i biancorossi sembra dietro l’angolo e arriva nella quarta frazione, nella quale i biancorossi trovano minuti da qualità e intensità da un Dunston vera e propria guida della difesa e triple pesantissime da Ellis e capitan Ricci, che fanno lievitare oltre la doppia cifra il vantaggio dell’EA7 che poi nel finale amministra senza correre rischi.