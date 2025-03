Eurolega: troppo Olympiacos per la Virtus. Gli ellenici sbancano la Segafredo Arena 92-70

Bologna, 28 febbraio 2025 – L’Olympiacos Pireo primo della classe non fa sconti a una Virtus Segafredo Bologna falcidiata dalle assenze (out all’ultimo minuto Shengelia e Polonara) e la travolge 92-70 nel 26° turno di Eurolega. Un successo netto e maturato al termine di una gara di fatto a senso unico: gli uomini di Bartzokas hanno infatti messo le cose in chiaro sin da subito, dominando la contesa sul piano dell’energia e della fisicità (43-30 il computo dei rimbalzi in favore dei biancorossi), arrivando a toccare il +28 nel corso del secondo quarto e resistendo alla coraggiosa reazione d’orgoglio della Virtus, che nella terza frazione è risalita fino al -12. Troppo poco, però, per impensierire concretamente un Olympiacos che nel quarto quarto ha nuovamente schiacciato sul pedale dell’acceleratore, mettendo le mani sulla vittoria con largo anticipo. Ben sei gli uomini in doppia cifra per punti segnati nello scacchiere ellenico alla fine (12 a testa per Fall, Vezenkov, Fournier e Peters), mentre alla Segafredo non sono bastati i 15 punti di Cordinier e i 10 di Hackett.

La cronaca della gara

Le cose sono apparse piuttosto complicate fin dalle prime battute di gara per la Segafredo che, dopo aver inaugurato il match con il canestro siglato da Akele, ha dovuto fare i conti con il furore agonistico dei greci, capaci di mettere grande intensità su entrambe le metà del campo e trovare ottimo ritmo in attacco: un cocktail micidiale, che ha innescato un 17-0 di parziale – ispirato dai canestri di Papanikolaou e Fournier – e fatto scivolare la Virtus a -15 (2-17). Cordinier ha cercato di dare la scossa, ma gli ellenici hanno continuato a dominare nel pitturato offensivo grazie a Milutinov e hanno alzato l’asticella del disavanzo fino al +20 al termine di un primo quarto da ben 34 punti realizzati (14-34). Una spallata devastante per una Virtus apparsa alle corde, che anche nella seconda frazione ha palesato grosse difficoltà nella lotta a rimbalzo e nel contenimento dei lunghi avversari: e triple di Peters e Dorsey e le giocate al ferro di un Fall bravo a farsi trovare al posto giusto nel cuore dell’area hanno così fatto sprofondare addirittura a -28 una Bologna che anche dall’arco ha a lungo sparato a salve, trovando la prima tripla di serata al dodicesimo tentativo con Cordinier, il quale proprio allo scadere ha mandato a bersaglio la bomba del 29-54 di metà gara.

Dopo l’intervallo è però arrivata l’inversione di rotta dei bianconeri, protagonisti di una coraggiosa reazione d’orgoglio: gli uomini di Ivanovic nel terzo quarto hanno infatti ritrovato fiducia, intensità e, trascinati da Cordinier, hanno cercato di risalire la china piazzando un 19-6 di parziale che li ha riportati addirittura al -12, suggellato dai liberi di Morgan (48-60). Un’emorragia che i greci hanno saputo tamponare efficacemente con le triple di Vildoza e Vezenkov, i quali hanno fatto rapidamente fatto riprendere quota alla truppa di Bartzokas, che è così entrata nel quarto quarto con ancora quattordici lunghezze di vantaggio (54-68). Al rientro sul parquet, dopo l’ultimo mini-intervallo, la formazione ospite ha quindi ritrovato il bandolo della matassa con il 5-0 del nuovo +19 (54-73) che ha di fatto spento le restanti e flebili speranze della Virtus, la quale nel corso degli ultimi 10’ è sprofondata nuovamente a -24 alzando con larghissimo anticipo bandiera bianca.