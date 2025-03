Eurolega, orari e dove vedere Stella Rossa-Milano e Virtus Bologna-Real Madrid

Milano, 13 marzo 2025 - Notte di Eurolega per l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. In occasione della 29° giornata, i biancorossi sono attesi da uno scontro importantissimo con la Stella Rossa a Belgrado, mentre i bianconeri ospitano il Real Madrid. Partiamo dai meneghini, separati in classifica dai serbi da appena due punti. La stessa distanza che peraltro c'è fra la zona che vale il pass per i playoff e l’ultimo posto utile per entrare nei play-in. Si giocherà davanti a 20.000 spettatori, nel solito clima infuocato che contraddistingue l'arena di Belgrado. I padroni di casa hanno perso le ultime due gare disputate dopo la pausa, ma avevano vinto le tre precedenti. All'andata furono Ricci e compagni ad avere la meglio per 101-86. In totale, il bilancio dei precedenti è 13-8 per l'Olimpia, di cui 6-5 a Milano, 6-3 a Belgrado e 1-0 in campo neutro. I lombardi, che vengono dal ko con il Fenerbahce, saranno senza Josh Nebo e Freddie Gillespie.

Le dichiarazioni di Messina

“Affrontiamo una squadra molto atletica, con tiratori efficaci e molto profonda. Di conseguenza - afferma coach Ettore Messina - siamo chiamati a disputare una prestazione di alto livello sapendo che il controllo dei rimbalzi, come sempre, e la difesa soprattutto sul pick and roll, che loro utilizzano tantissimo, saranno le chiavi della nostra partita”.

Orario e dove vedere Stella Rossa-Olimpia

Il match va in scena oggi, giovedì 13 marzo, con palla a due in programma alle 19. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su Dazn e Now.

Qui Virtus

Le Vu Nere attendono alla Virtus Segafredo Arena il Real Madrid. L'obiettivo è quello di provare a togliersi una bella soddisfazione contro i vicecampioni d'Europa. I bolognesi, reduci da cinque sconfitte consecutive in Eurolega, dovranno rinunciare ancora a Will Clyburn. “Giochiamo contro il Real Madrid che è una squadra che vuole vincere e vuole entrare nei playoff ma anche noi vogliamo vincere perché considero i miei giocatori e la mia squadra una squadra vincente. Vogliamo combattere fino alla fine per portare a casa questa partita", le dichiarazioni in vista della palla a due di coach Dusko Ivanovic. Al coach della Virtus fa eco Toko Shengelia: “Si tratta di una partita molto importante perché sappiamo che il Real Madrid verrà qui per provare a giocare la miglior gara possibile. Penso che noi in questo momento stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale e vincere questa partita potrebbe essere uno step importante per continuare in questa direzione". Nella sfida d'andata furono i Blancos a festeggiare il successo con il punteggio di 100-74. Il match è previsto per oggi (via alle 20:45) e verrà trasmesso in tv su Sky Sport Arena e in streaming su Dazn e Now.

Leggi anche: Basket, Champions League: Tortona travolge Patrasso a domicilio