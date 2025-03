Basket, Eurolega: l’uragano Virtus Bologna si abbatte su Berlino

Berlino, 28 marzo 2025 – Nella trentaduesima giornata della regular season di Eurolega ritorna al successo la Virtus Segafredo Bologna che interrompe la striscia negativa di risultati che durava da ben nove turni. L’ultimo trionfo è datato 17 gennaio. All’Uber Arena i bianconeri superano per 64-108 i padroni di casa dell’Alba Berlino, aggiudicandosi di fatto il duello fra l’ultima e la penultima in classifica. Una vittoria importante soprattutto sul piano del morale per la squadra allenata da Dusko Ivanovic che riscatta il passo falso arrivato sempre in settimana per mano della Stella Rossa Belgrado. Sono sei gli uomini in doppia cifra per i felsinei con Achille Polonara a guidare grazie ai 16 punti iscritti a referto. Spicca l’88,5% nel tiro da due punti per la truppa italiana con un quasi chirurgico 31/35 e ben trentacinque assist serviti. Dall’altra parte c’è solo Matt Thomas a mettersi in evidenza (11 con 3/8 da oltre l’arco).

Sei gli uomini in doppia cifra per il roster di coach Ivanovic

Martin Hermannsson e Matteo Spagnolo firmano il 4-4 dopo un minuto e mezzo di cronometro. Will Clyburn ed Alessandro Pajola piazzano un primo minibreak (5-0) che scava un piccolo solco fra le due contendenti. Una tripla di Thomas riduce quasi del tutto il gap (12-13 al 7’). Cordinier e Zizic replicano immediatamente all’offensiva tedesca con un 8-2 di controparziale che verrà rimpolpato da due conclusioni dalla distanza da parte, rispettivamente, di Matt Morgan ed un solido Clyburn (già in doppia cifra con dieci punti iscritti a referto) che fissano il punteggio al suono della prima sirena sul 15-27. Nella seconda frazione avviene lo strappo decisivo che deciderà sostanzialmente l’incontro.

La Virtus è chiamata a gestire il largo vantaggio costruito in precedenza. Discorso diverso per la compagine di coach Pedro Calles chiamata ad una difficile rimonta. Coi piedi dietro l’arco dei tre punti Thomas riduce di un minimo il divario rispetto agli avversari (20-32 al 12’).

La Segafredo trova in Polonara un protagonista inatteso coi suoi sette punti consecutivi che risulteranno preziosi nello stoppare il tentativo di rientro dell’Alba che finisce indietro di diciassette lunghezze. A ribadire le distanze fra le parti ci penseranno poi capitan Marco Belinelli e Tornike Shengelia che fanno volare la Segafredo ben oltre le venti lunghezze di scarto.

L’ala georgiano si prenda la scena in attacco allargando la forbice che vedrà Akele e compagni chiudere sul +30 (31-61) all’intervallo. La gara può ritenersi di fatto chiusa con venti minuti ancora da giocare poiché alla ripresa ci sarà un solo roster sul parquet a dettar legge che risponde al nome di Bologna, capace di costruire ben cinquantuno punti di vantaggio rispetto ai teutonici: a metterci la firma del 46-97 è Marco Belinelli.

Il resto sarà puro garbage time in attesa della sirena finale che vedrà sorridere gli ospiti in un periodo delicato della stagione con l’ultimo acuto tra Italia ed Europa che risale allo squillo casalingo contro la Dolomiti Energia Trentino. Ora sulla strada delle Vu Nere ci sono due derby: il primo in campionato nella trasferta di lunedì sera a Reggio Emilia seguito da quello europeo di venerdì prossimo contro l’EA7 Milano.