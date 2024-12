Eurolega: la Virtus non fa sconti neppure all'Asvel e lo travolge 83-69

Bologna, 27 dicembre 2024 – Le pesanti assenze di Toko Shengelia e Daniel Hackett non fermano la Virtus Segafredo Bologna che chiude l’anno di Eurolega cogliendo il secondo successo consecutivo: dopo il Barcellona, infatti, sotto i colpi dei bianconeri è caduto anche l’Asvel Villeurbanne, battuto 83-69 alla Segafredo Arena. La chiave di questo netto successo dei bianconeri è racchiusa nell’eccellente lavoro difensivo che ha mandato sin da subito in tilt i meccanismi dell’attacco dell’Asvel, capace di produrre soltanto sette punti nei primi 10’ a fronte dei 17 mandati a bersaglio dai bianconeri, i quali hanno via via preso fiducia e comandato con autorità il match per tutto l’arco dei 40’, alzando l’asticella del massimo vantaggio fino al +25. Anche sul fronte offensivo, però, la macchina virtussina ha funzionato pressoché alla perfezione: a risaltare nell’ottima prova del collettivo bianconero, che nei vari momenti della gara ha saputo trovare vari protagonisti, è stato un Achille Polonara il quale ha sfiorato doppia doppia (17 punti e 9 rimbalzi). Doppia cifra anche per Will Clyburn (13 punti), Matt Morgan e Mouhamed Diouf (10 punti a testa). Serata da dimenticare, invece, per l’ASVEL che ha pagato a carissimo prezzo le basse percentuali al tiro e le ben diciannove palle perse: l’unico a prendersi la sufficienza piena in casa transalpina è stato Theo Maledon, che ha chiuso con un bottino personale di 20 punti.

La cronaca della gara

Che potesse essere una serata foriera di soddisfazioni per gli uomini di Ivanovic lo si è capito sin dalle prime battute di gara. La Virtus è infatti scesa in campo con piglio battagliero e grande grinta: cinque punti di Cordinier e una difesa a maglie decisamente strette hanno ispirato il primo strappo dei bianconeri, i quali hanno forzato un Asvel particolarmente falloso al tiro a gettare alle ortiche diversi palloni. Il vantaggio felsineo è così cresciuto fino alla doppia cifra, suggellata dalla tripla di Pajola (17-5). Dopo il primo mini-intervallo è quindi arrivata una nuova spallata della Segafredo: un 8-0 di parziale alimentato dalle triple di Morgan, che hanno fatto lievitare il vantaggio bianconero a +18 (25-7). Frastornato, l’Asvel ha quindi cercato di aggrapparsi a Sako e Maledon per non capitolare, ma la Virtus ha saputo tenere dritta la barra del timone, giocando sul velluto in entrambe le metà del parquet e respingendo ogni attacco avversario con l’ottimo lavoro in regia di Morgan e le triple di Polonara e Clyburn, le quali hanno permesso alla Segafredo di veleggiare verso l’intervallo senza particolari patemi (46-29 al 20’). Rientrata sul parquet, la Virtus non ha minimamente accennato a fermarsi, speculando sulle tante palle perse e le basse percentuali al tiro dell’Asvel per spiccare definitivamente il volo e arrivare a toccare il massimo vantaggio della serata sul +25 (56-31). Un disavanzo che ha sostanzialmente fatto partire i titoli di coda della gara con larghissimo anticipo: nei 10’ conclusivi, infatti, gli ospiti sono riusciti soltanto a rendere il passivo meno amaro sul piano dell’aritmetica ma non della sostanza visto che la Virtus ha potuto mettere le mani senza affanni su una vittoria ampiamente meritata.