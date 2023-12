Eurolega, Virtus Bologna da dieci: espugnata anche Vitoria

Vitoria (Spagna), 14 dicembre 2023 – Il decimo sigillo ottenuto nel sin qui straordinario cammino in Eurolega della Virtus Segafredo Bologna arriva in quel di Vitoria, dove i bianconeri piegano 91-81 il Baskonia - che si presentava all’appuntamento con sette vittorie nelle ultime otto uscite di coppa - al termine di una gara a dir poco intensa e spettacolare. Altro giro e altra prestazione di grande solidità e qualità per gli uomini di coach Luca Banchi, che hanno iniziato con la quinta innestata, arrivando a toccare anche le quattordici lunghezze di vantaggio nel corso del quarto d’apertura, e poi hanno subito il rientro di un Baskonia capace di tenere il passo fino alla metà della quarta frazione. A quel punto, però, la difesa bianconera è salita nuovamente di colpi assieme a Daniel Hackett e Toko Shengelia, che hanno dato il là alla fuga decisiva, suggellata poi dalle stilettate dall’arco di Marco Belinelli. Proprio l’ex San Antonio Spurs ha avuto un impatto devastante nel match, chiuso con un bottino personale di 27 punti, impreziositi da un eccellente 10/17 dal campo.

Sono invece 16 i punti, arricchiti da 6 rimbalzi catturati e 4 assist distribuiti ai compagni, nel tabellino del già citato ex di serata Shengelia. Sempre nelle file dei bianconeri, che hanno tirato con il 52% da due e addirittura il 48% da tre, ci sono anche 12 punti per Cordinier che ha saputo far valere tutto il suo atletismo. Sul fronte dei padroni di casa, invece, gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Chima Moneke, dirompente con la sua fisicità (16 punti e 8 rimbalzi), Codi Miller-McIntyre. Positiva, infine, anche la prova di Maik Kotsar, autore di 12 punti.

La cronaca della gara

In avvio sono le difese ad avere la meglio sugli attacchi, ma ben presto la Virtus alza i ritmi e inizia, grazie ad un tarantolato Marco Belinelli (12 punti nei primi 10’), a martellare canestro avversario scavando un solco arrivato fino alle 14 lunghezze sulla tripla di Pajola, valsa il 10-24. Il sigillo di Diop e la tripla di Howard permettono però al Baskonia di iniziare ad invertire il trend. Il vero cambio di passo dei baschi arriva nei secondi 10’ di gara, quando trovano ritmo in attacco e le percentuali al tiro da fuori si alzano: le bombe in rapida successione di Marinkovic e Rogkavopoulos e la precisione a cronometro fermo di Moneke permettono infatti agli uomini di coach Ivanovic di colmare il gap e trovare addirittura il guizzo del sorpasso proprio su un tiro pesante del serb o (38-37). Con l’atletismo e la fisicità di Cordinier e Shengelia, Bologna attutisce l’urto e limita i danni rientrando negli spogliatoi sul -1 (43-42). L’intensità e decisamente elevata anche in un terzo quarto nel quale la Segafredo riesce a replicare alle giocate vincentu di Miller-McIntyre con i canestri di Pajola e Hackett. Il testa a testa prosegue quindi fino alla metà dell’ultima porzione di gara, quando i felsinei stringono le viti della difesa e Hackett, assieme a Shengelia, si carica sulle spalle il peso dell’attacco, facendo esaurire presto il bonus al Baskonia e siglando punti preziosi per la causa dei bianconeri, i quali poi riescono definitivamente a mettere in ghiaccio la gara grazie alle ultime triple di Belinelli.